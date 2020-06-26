اختيار محرز أفضل لاعب جزائري في التاريخ

اختير النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي، أحسن لاعب جزائري في التاريخ، بحسب استطلاع للرأي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على حسابه الرسمي في تويتر، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وحصل قائد الخضر -بحسب الوكالة- على 48.8% من مجموع أصوات المشاركين، متقدما على النجم السابق لنادي بورتو البرتغالي رابح ماجر 27.4%، ثم الأخضر بلومي ومصطفى دحلب اللذين حصلا على التوالي 12.2% و11.6% على الترتيب.

وغرد حساب "فيفا" -عقب إعلان النتيجة- "فوز عريض لرياض محرز الذي يبقى بالنسبة إليكم ودون منازع أحسن لاعب جزائري".

وقد اقترح المشاركون عددا من اللاعبين الجزائريين الآخرين، لكن محرز وماجر وبلومي ودحلب كانوا الأكثر تداولا.

وساهم نجم "السيتيزنز" بفعالية في تتويج منتخب بلاده بلقب أمم أفريقيا 2019 التي جرت في مصر.

كما توج بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي ومان سيتي وعدة ألقاب بالكرة الإنجليزية مع كتيبة جوسيب غوارديولا.