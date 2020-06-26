ليفربول.. تاريخ من الألقاب

رغم أن ليفربول فاز هذا الموسم بأول ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) بعد صيام دام 30 عاما، وظفر بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا بعد غياب منذ 2005، غير أن خزائن الفريق العريق الذي تأسس عام 1892 مليئة بالألقاب.

وبفضل لقب الموسم الحالي يستطيع ليفربول التوقف عن حالة الشك والعودة إلى الثقة بنفسه وبقدراته على حصد الألقاب الكبيرة، خاصة مع الأرقام القياسية التي شهدتها مسيرته نحو منصة التتويج باللقب المحلي في الموسم الحالي.

وحقق "الليفر" في تاريخه عشرات الألقاب المحلية والقارية والدولية:

ألقاب الدوري

– الدرجة الأولى/الدوري الممتاز (19 لقبا): 1900-1901، 1905-1906، 1921-1922، 1922-1923، 1946-1947، 1963-1964، 1965-1966، 1972-1973، 1975-1976، 1976-1977، 1978-1979، 1979-1980، 1981-1982، 1982-1983، 1983-1984، 1985-1986، 1987-1988، 1989-1990، 2019-2020.

الكؤوس المحلية

– كأس الاتحاد الإنجليزي (7 ألقاب): 1964-1965، 1973-1974، 1985-1986، 1988-1989، 1991-1992، 2000-2001، 2005-2006.

– كأس رابطة الدوري الإنجليزي (8 ألقاب): 1980-1981، 1981-1982، 1982-1983، 1983-1984، 1994-1995، 2000-2001، 2002-2003، 2011-2012.

– درع المجتمع (كأس السوبر الإنجليزي) (15 لقبا): 1964، 1965، 1966، 1974، 1976، 1977،1979، 1980، 1982، 1986، 1988، 1989، 1990، 2001، 2006.

الألقاب الأوروبية

– كأس أوروبا/دوري الأبطال (6 ألقاب): 1976-1977، 1977-1978، 1980-1981، 1983-1984، 2004-2005، 2018-2019

– كأس الاتحاد الأوروبي/الدوري الأوروبي (3 ألقاب): 1972-1973، 1975-1976، 2000-2001

– كأس السوبر الأوروبي (4 ألقاب): 1977، 2001، 2005، 2019

ألقاب عالمية

كأس العالم للأندية (لقب واحد): 2019