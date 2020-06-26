بالفيديو- كلوب يوضح أهدافه ويحذر منافسيه: ليفربول لن يتوقف عن حصد البطولات

حذر مدرب ليفربول يورغن كلوب منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أن فريقه لن يتوقف في سعيه للمزيد من النجاح، عقب التتويج باللقب أمس الخميس.

وفاز ليفربول بلقب الدوري قبل 7 جولات من النهاية، عقب خسارة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني 2-1 أمام مستضيفه تشلسي، ليمنح فريق كلوب -الذي خسر مباراة واحدة فقط هذا الموسم- فارقا يستحيل تعويضه يبلغ 23 نقطة.

مؤتمر صحفي خاص للسيد يورغن كلوب 🔴🎙️https://t.co/yIWFBGOGem — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) June 26, 2020

وقال المدرب الألماني للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الفيديو -اليوم الجمعة- "التماسك الذي أظهره اللاعبون كان استثنائيا حقا لدرجة لا يمكن وصفها، ولن نتوقف عند هذا الحد. لن نتوقف. يجب علينا التركيز ومواصلة ذلك، نرى أن هناك فرصة لكن لن نتوقف، لا يعني أننا سنفوز بكافة الألقاب، نريد فقط التطوير".

لكن المدرب الألماني الذي فاز مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال إنه لا يوجد أي ضمان لتحقيق المزيد من الألقاب.

"أنا حقًا سعيد للغاية من أجلهم، لأنهم كانوا أساطير من قبل في مخيلتي، لكن الآن أصبحوا أساطير بالفعل، وهذا لطيف". مقابلة حصرية لا تُفوت مع مدربنا يورغن كلوب بعد يوم واحد من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز! 🙌 — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) June 26, 2020

وأضاف "الأندية الاخرى جيدة بالفعل وستتحسن. سيتي استثنائي للغاية. لذلك لا يمكنني أن أعد بالفوز بكافة البطولات، لكن يمكن أن أعد ببذل المزيد من الجهد للتطور. هذا ممكن لأنه توجد أشياء في كرة القدم يمكن تطويرها بالطبع".

وتابع كلوب "من الصعب تحسين التماسك والاتساق، ولو استطعنا الحفاظ على هذا القدر من التماسك فسيكون جيدا حقا. لكننا في وضع جيد ولهذا نحن هنا".

"اتصلت بأسرتي قبل الصافرة النهائية بعشر ثوان. قلت لهم إنني أحبهم، أخبروني أنهم يحبونني". مدربنا لحظة الفوز باللقب! ❤️ pic.twitter.com/dqp0KUv1c2 — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) June 26, 2020

وفي الموسم الماضي خسر ليفربول مباراة واحدة وحصد 97 نقطة، لكنه حلَّ ثانيا خلف سيتي فريق المدرب بيب غوارديولا.

وقال كلوب إن ذلك أثبت أنه يوجد مجال ضئيل للخطأ، "نعلم أنك إذا أردت الفوز بالدوري فلا يمكن أن تخسر أي مباراة، لأن سيتي عادة لا يخسر. سيتي لا يتوقف منذ أن تولى بيب مسؤولية الفريق، ونحن سنحاول أن نفعل ذلك أيضا وسنحاول ألا نتوقف ونواصل التطور".