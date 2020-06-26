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بالفيديو- كلوب يوضح أهدافه ويحذر منافسيه: ليفربول لن يتوقف عن حصد البطولات

كلوب (يسار) تفوق على غوارديولا بفارق قياسي من النقاط (رويترز)
كلوب (يسار) تفوق على غوارديولا بفارق قياسي من النقاط (رويترز)
26/6/2020

حذر مدرب ليفربول يورغن كلوب منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أن فريقه لن يتوقف في سعيه للمزيد من النجاح، عقب التتويج باللقب أمس الخميس.

وفاز ليفربول بلقب الدوري قبل 7 جولات من النهاية، عقب خسارة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني 2-1 أمام مستضيفه تشلسي، ليمنح فريق كلوب -الذي خسر مباراة واحدة فقط هذا الموسم- فارقا يستحيل تعويضه يبلغ 23 نقطة.

وقال المدرب الألماني للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الفيديو -اليوم الجمعة- "التماسك الذي أظهره اللاعبون كان استثنائيا حقا لدرجة لا يمكن وصفها، ولن نتوقف عند هذا الحد. لن نتوقف. يجب علينا التركيز ومواصلة ذلك، نرى أن هناك فرصة لكن لن نتوقف، لا يعني أننا سنفوز بكافة الألقاب، نريد فقط التطوير".

لكن المدرب الألماني الذي فاز مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال إنه لا يوجد أي ضمان لتحقيق المزيد من الألقاب.

وأضاف "الأندية الاخرى جيدة بالفعل وستتحسن. سيتي استثنائي للغاية. لذلك لا يمكنني أن أعد بالفوز بكافة البطولات، لكن يمكن أن أعد ببذل المزيد من الجهد للتطور. هذا ممكن لأنه توجد أشياء في كرة القدم يمكن تطويرها بالطبع".

وتابع كلوب "من الصعب تحسين التماسك والاتساق، ولو استطعنا الحفاظ على هذا القدر من التماسك فسيكون جيدا حقا. لكننا في وضع جيد ولهذا نحن هنا".

وفي الموسم الماضي خسر ليفربول مباراة واحدة وحصد 97 نقطة، لكنه حلَّ ثانيا خلف سيتي فريق المدرب بيب غوارديولا.

وقال كلوب إن ذلك أثبت أنه يوجد مجال ضئيل للخطأ، "نعلم أنك إذا أردت الفوز بالدوري فلا يمكن أن تخسر أي مباراة، لأن سيتي عادة لا يخسر. سيتي لا يتوقف منذ أن تولى بيب مسؤولية الفريق، ونحن سنحاول أن نفعل ذلك أيضا وسنحاول ألا نتوقف ونواصل التطور".

المصدر : رويترز

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