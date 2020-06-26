كلوب.. مدرب غيّر تاريخ ليفربول

سيرتبط فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشخصية وحافز وشغف مدربه يورغن كلوب الذي غيّر تاريخ "الريدز"، غير أن هذه الصفات الفردية تتناقض مع أسلوب الإدارة الذي يتجنب السيطرة المطلقة.

وتولى كلوب تدريب فريق فشل في حصد لقب الدوري منذ 1990 ويترنح جراء تفريطه في اللقب مع المدرب بريندان رودجرز في 2014.

وكان التأثير الفوري للمدرب الألماني هو غرس الحماس والثقة التي كان النادي في أمسّ الحاجة إليهما.

وقال كلوب "لأن الشعور العام كان كئيبا فأعتقد أن هذا الأمر أعاد الحياة". وكان دليلا واضحا في الأشهر الأولى لولايته.

"This is a big moment, I have no real words. I am completely overwhelmed. I never thought I would feel like this!" 😭 An emotional Jurgen Klopp broke down in tears after his #LFC side sealed the Premier League title!pic.twitter.com/Lo9IGceYLU — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 26, 2020

وبينما نال كلوب حب الجماهير بأسلوب تعامله، كان في الكواليس يطبق نهجا تجاوز الصخب وهو ما وصفه خلال فترته في بروسيا دورتموند بأنه "هيفي ميتل فوتبول"، في إشارة إلى نوع الموسيقى الصاخب.

وقال كلوب في مقابلة حديثا "لا تتظاهر بأنك تعرف كل شيء، ويجب أن تكون مستعدا للاعتراف بذلك. هذه ليست فلسفة حقيقية، بل أسلوب حياتي. يجب أن تكون محاطا بأشخاص لديهم معرفة أفضل منك في مختلف الأمور".

وهذا بالضبط النهج الذي سار عليه كلوب منذ البداية.

كلوب استطاع اكتساب حب اللاعبين والجماهير (رويترز)

وأوضح أنه لن يدير كل شيء في النادي. وأجاب عندما سأله أحد المسؤولين عن الموعد الذي يريد فيه انطلاق حافلة الفريق للذهاب إلى الملعب قبل المباراة "لماذا تسألني أنا؟".

وكان المدربون السابقون يحددون مثل هذه الأمور دائما، لكن كلوب قال شيئين ردا على ذلك، أولا هناك أمور أكبر تشغل باله، والثاني وهو الأهم إن هناك من يمكنهم الإجابة عن هذه الأسئلة بشكل أفضل.

وتخلت أندية الدوري الممتاز عن أسلوب الإدارة المنفرد المتمثل في "الرئيس" الذي يتعامل مع الانتقالات والعقود ومواعيد تحرك الحافلة والتدريبات والخطط والتشكيلة.

ومع ذلك يأخذ كلوب التفويض على محمل الجد أكثر من الآخرين. وكان نهجا اتبعه في دورتموند عندما شرح لماذا، على العكس من المدربين الآخرين، لا يتنقل لاكتشاف المواهب.

وأضاف "لن أسافر حول ألمانيا لاكتشاف المواهب.. هذا غير منطقي. يجب أن تقول لمكتشف المواهب: هذا ما أبحث عنه وعندما تجد لاعبا اتصل بي".

ويملك ليفربول، مثل الأندية الكبرى الأخرى، إدارة مكونة من المتخصصين في اكتشاف المواهب والاستفادة من المعلومات، إضافة إلى المشاهدة والاستماع.

كلوب.. المزيج الرابح في "الريدز" (رويترز)

وعندما يتعلق الأمر بالانتقالات، يتعاون كلوب مع المدير الرياضي مايكل إدواردز، وهي شراكة ساهمت في إكمال القطع المهمة الناقصة في التشكيلة الفائزة باللقب.

كما أن هناك تركيزا على المتخصصين في التحليل والعلم الرياضي أيضا حيث يعمل كلوب على أساس "الحاجة إلى المعرفة".

وعندما يتلقى كلوب معلومة مهمة فهو موهوب في نقلها للاعبين بطريقة موجزة وفعالة، وكثيرا ما يفعل ذلك بنفسه بدلا من تركها للآخرين الذين يتعاملون بالأجهزة اللوحية.

وقال المحلل في النادي مارك ليلاند "إنه على مستوى مختلف فيما يتعلق بمعرفته بموعد تقديم المعلومة أو ما يجب أو لا يجب تقديمه".

ويسرع كلوب (53 عاما) في وضع ذراعه حول لاعبيه، كما أنه موهوب في الاستماع والتوجيه أيضا، لكن هذا النهج المريح أو الأقرب للرعاية يخفي الجانب الأكثر صرامة.

لذا فهل هو "مدرب" أم قائد متطلب؟

لا توجد أي شكوك لدى كلوب "الأمران. صديق وقائد متطلب". إنه المزيج الرابح.