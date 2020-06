كلوب.. مدرب غيّر تاريخ ليفربول

سيرتبط فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشخصية وحافز وشغف مدربه يورغن كلوب الذي غيّر تاريخ "الريدز"، غير أن هذه الصفات الفردية تتناقض مع أسلوب الإدارة الذي يتجنب السيطرة المطلقة.

وتولى كلوب تدريب فريق فشل في حصد لقب الدوري منذ 1990 ويترنح جراء تفريطه في اللقب مع المدرب بريندان رودجرز في 2014.

وكان التأثير الفوري للمدرب الألماني هو غرس الحماس والثقة التي كان النادي في أمسّ الحاجة إليهما.

وقال كلوب "لأن الشعور العام كان كئيبا فأعتقد أن هذا الأمر أعاد الحياة". وكان دليلا واضحا في الأشهر الأولى لولايته.

