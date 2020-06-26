قطر تستضيف بطولة للمنتخبات العربية تحضيرا لمونديال 2022

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام المقبل، لتكون محطة مهمة على طريق الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022.

وخلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عرض حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث رئيس بطولة كأس العالم 2022 مقترح البطولة على أعضاء مجلس الفيفا الذي أبدى دعمه لتنظيم البطولة المقترحة.

وتشهد البطولة تنافس منتخبات كرة القدم للرجال من 22 دولة عربية من قارتي أفريقيا وآسيا، وتقام منافسات البطولة في مواعيد لا تتعارض مع رزنامة الاتحاد الدولي للمباريات الدولية، وستتيح الفرصة أمام المنظمين للاستفادة من المرافق المخصصة لمنافسات مونديال قطر.

وستقام منافسات البطولة العربية بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول 2021، أي ضمن نفس الفترة التي ستشهد مباريات مونديال قطر 2022، وستقام المباراة النهائية قبل عام تماما من نهائي أول مونديال في العالم العربي.

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم و ⁦@roadto2022news⁩ و ⁦@fifacom_ar⁩ عن استضافة قطر للبطولة العربية للمنتخبات في العام القادم والتي اقرها مجلس الفيفا في اجتماعه هذا اليوم . نتطلع إلى استقبال اللاعبين المشجعين من المنتخبات العربية المشاركة على استادات بطولة ⁧#قطر2022⁩. — الاتحاد القطري لكرة القدم من 🏠 (@QFA) June 25, 2020

ومن المقرر أن تستضيف مباريات البطولة 7 من أصل 8 ملاعب مخصصة لمونديال 2022، وهي ملعب خليفة الدولي، وملعب الجنوب، وملعب المدينة التعليمية، وملعب الريان، وملعب الثمامة، وملعب راس أبو عبود، بسعة 40 ألف مقعد لكل منها، إضافة إلى ملعب البيت بسعة 60 ألف مقعد.

وإلى جانب الاستفادة من الملاعب ومواقع التدريب الخاصة بمونديال قطر 2022 تعد البطولة العربية المرتبقة فرصة مهمة للمشجعين واللاعبين ومسؤولي المنتخبات المشاركة لاستخدام مرافق الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال، بما في ذلك مرافق النقل والإقامة.

وقال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني "تعد البطولة الجديدة محطة بالغة الأهمية لبلادنا والمنطقة وكل من يشارك في تنظيمها، وفرصة لاكتساب خبرات مهمة على الطريق نحو استضافة الحدث العالمي الأبرز في عالم كرة القدم على أرض قطر في عام 2022".

من جانبه، أوضح الذوادي أن "قطر استضافت العديد من الفعاليات منذ فوزها بحق استضافة المونديال في عام 2010، لكن هذه البطولة ستكون الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة، وستمثل فرصة رائعة لاستخدام المرافق والخدمات الخاصة بالمونديال قبل عام 2022".

ومن المقرر الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمنتخبات العربية المشاركة في البطولة وجدول المنافسات، وسيتولى تنظيم البطولة فريق بطولة كأس العالم قطر 2022 بدعم من الاتحاد القطري لكرة القدم والفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث.