شاهد.. قصة كارثة قتلت تفوق ليفربول وعجلت بانهياره

نال ليفربول لقبه الـ18 في الدوري المحلي في 1989-1990، لكن بداية تراجعه ترتبط بكارثة هيلزبره التي قتلت تفوّق الفريق وعجلت بانهياره.

ويتذكر المدافع السابق ستيف نيكول وجود شعور بحتمية انهيار الإمبراطورية مع بداية الموسم.

وكتب نيكول -الذي لعب في صفوف ليفربول من 1981 إلى 1995- في سيرته الذاتية "كنا في بداية التراجع في العام السابق على فوزنا بآخر لقب بالدوري. لم نلعب بنصف الحماس أو الالتزام الذي كنا عليه".

وتابع "لم نكن جيدين -في آخر موسم فزنا فيه بالدوري- مقارنة بالعام السابق. هذا هو الوقت الذي بدأ فيه (الانهيار)".

وقال نيكول إن كارثة هيلزبره هزت كيانه، ولم تعد الأمور كما كانت مع ليفربول بعد هذه المأساة.

وتوفي 96 شخصا وأصيب 766 خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين نونتغهام فورست وليفربول بسبب تدافع ودعس بين الجماهير في ملعب هيلزبره بمدينة شيفيلد.

واهتزت ثقة اللاعبين، وكان المدرب كيني دالغليش في طريقه للرحيل، واعترف "لم أكن في حالة جيدة و(كنت) تحت ضغط".

وقال نيكول "ثلاثة أعوام من عدم القدرة على التركيز بشكل جيد. ثلاثة أعوام من اللعب في فقاعة. ثلاثة لاعبين كانوا يلعبون بطريقة روتينية. كان من المستحيل فهم حقيقة الأمر في ذلك الوقت".

وأضاف "حاولنا وفشلنا في التعامل مع تبعات ما حدث، بالتأكيد كنا متأثرين لكن لم يعلم أي لاعب كيفية التأقلم مع الوضع".

وبعد خسارة اللقب بشكل درامي لصالح أرسنال في الموسم السابق، استهل ليفربول موسم 1989-1990 بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 11 مباراة متتالية.

لكن أفضلية ليفربول كانت تتراجع، وأصبح الانهيار واضحا في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس عندما خسر 4-3، على الرغم من تقدمه 1-صفر ثم 3-2، وجاءت جميع أهداف الفريق اللندني من ركلات ثابتة.

وبدا أن ليفربول غير جاهز للتعامل مع التحول الوشيك في كرة القدم الإنجليزية وانطلاق الدوري الممتاز، حيث بدأت الأندية في الاستفادة من عقود البث التلفزيوني والأسعار المرتفعة.

وقال الكاتب جيمي ماكغفرن المولود في ليفربول "يمكنك إبعاد (الأطفال) عن تشجيع فريقهم المحلي، وأفضل وسيلة لفعل ذلك زيادة الأسعار بالتأكيد. هذا يحدث منذ أن سمح الاتحاد الإنجليزي بشكل ينم عن حماقة باستقلال الدوري الممتاز عن درجات الدوري الأخرى".

وتابع "لكن برجوازية كرة القدم لا تتحمل اللوم على تراجع ليفربول. لا، تراجعنا بدأ مبكرا عن ذلك.. في هيلزبره عام 1989".