ضحّى براتب ضخم من أجل الجزائر.. بلماضي يرفض تدريب منتخب الإمارات

أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، بأن مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، رفض عرضا ضخما من الإمارات لتدريب منتخبها الأول.

ونقل الموقع الإخباري "سبورتس نيوز ديزاد" عن مصادر وصفها بالموثوقة أن مسؤولا كبيرا في الاتحاد الإماراتي ظل على تواصل مع بلماضي، لعدة أشهر بهدف إقناعه بتدريب المنتخب "الأبيض"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت المصادر، أن المسؤول ذاته اقترح على بلماضي، راتبا ضخما يتجاوز نصف مليون يورو شهريا، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى المغرية جدا.

وكان هذا العرض سيجعل بلماضي، واحدا من بين المدربين الأعلى أجرا في العالم، بحسب الموقع الإخباري.

لكن بلماضي، اعتذر عن عدم قبول هذا العرض الذي لا يُرفض لعزمه مواصلة مغامرته مع "الخضر" بهدف بلوغ مونديال قطر 2022، وتقديم بطولة تاريخية.

يذكر أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، قال في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الثلاثاء الماضي، إن بلماضي تلقى العديد من العروض، مؤكدا بقاءه حتى نهاية عقده بعد مونديال قطر 2022.