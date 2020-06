شاهد.. هكذا احتفل اللاعبون والمشجعون بتتويج ليفربول رغم قيود كورونا

احتفل لاعبو ليفربول بتتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ19 في تاريخ الفريق والأولى منذ بداية المسابقة في نظامها الجديد "بريميرليغ".

وتابع عدد من لاعبي الفريق مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي معا، وتفاعل اللاعبون -وفي مقدمتهم القائد الهولندي فيرجيل فان دايك- مع لقطات اللقاء، وأطلقوا العنان لأفراحهم بعد إعلان الحكم نهاية المباراة بفوز تشيلسي 2-1.

واستعاد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانته منذ 3 عقود، كما عزز موقعه في المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق فوزا باللقب، وذلك بفارق لقب واحد فقط خلف مانشستر يونايتد الذي أحرز اللقب 20 مرة، فيما يحتل أرسنال المركز الثالث في القائمة برصيد 13 لقبا حتى الآن.

واللقب هو الأول لليفربول منذ إقامة فعاليات الدوري الإنجليزي بنظامها الحالي (بريميرليغ) في موسم 1992-1993.

وبعد أن وصلت مباراة تشيلسي وسيتي للوقت المحتسب بدل الضائع في ملعب بدون جماهير في لندن يبعد 350 كيلومترا عن أنفيلد بدأت جماهير ليفربول في إشعال الألعاب النارية والاحتفال.

وخرجت الجماهير للاحتفال رغم الإرشادات بتجنب التجمعات بسبب القيود المفروضة لتجنب تفشي فيروس كورونا.

🗣 "It's for all of you, stay at home and celebrate. It's a joy to do it for you"

Jurgen Klopp's message to the Liverpool fans pic.twitter.com/SUy5p0kcys

— Football Daily (@footballdaily) June 25, 2020