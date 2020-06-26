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سجل رقما قياسيا.. ليفاندوفسكي أفضل لاعب بالدوري الألماني

ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني (رويترز)
ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني (رويترز)
26/6/2020

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة فوز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في البوندسليغا للموسم الحالي 2019-2020.

يأتي ذلك عقب تألق مهاجم بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري وتسجيله 33 هدفا وضعته على رأس قائمة هدافي الدوري، مسجلا رقما قياسيا كأكثر لاعب أجنبي يحرز أهدافا في موسم واحد، ولديه مباراة متبقية لزيادة رصيده.

وساهم ليفاندوفسكي، تحت إشراف المدرب الألماني هانز فليك، في تخطي البداية الصعبة للبايرن وتتويج الفريق البافاري بلقب الدوري الثامن على التوالي، بعد منافسة شرسة مع الغريم التاريخي بوروسيا دورتموند.

وتفوق ليفاندوفسكي على لاعبين قدموا مستوى عاليا مع أنديتهم، مثل تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ، وجادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند وزميله إيرلينغ هالاند.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن صيف 2014 قادما من دورتموند، في صفقة انتقال حر، وشارك في 283 مباراة سجل خلالها 239 هدفا، وصنع 53.

المصدر : وكالة الأناضول

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هل يقارَن التلميذ هالاند بالأستاذ ليفاندوفسكي؟

أكد مدرب بايرن ميونيخ هانز فليك أنه لا يزال من المبكر المقارنة بين هدافه الأول روبرت ليفاندوفسكي وبين إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند المتألق قبل مواجهة مرتقبة بين العملاقين في الدوري الألماني.

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