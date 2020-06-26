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تشيلسي يعلن ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز

صلاح يحرز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته (غيتي)
صلاح يحرز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته (غيتي)
25/6/2020

أحرز نادي ليفربول رسميا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارة ملاحقه المباشر مانشستر سيتي أمام مستضيفه تشيلسي 2-1.

وأعلنت صفارة نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي انطلاق أفراح مشجعي ليفربول بإحراز لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

ويمتلك ليفربول 86 نقطة، بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي، ولم يعد في حاجة لانتظار نتائج مبارياته السبع المتبقية في الموسم الحالي.

وبادر تشيلسي للتسجيل بعد خطأ فادح من دفاع مانشستر سيتي استغله كريستيان بوليسيتش بطريقة مثالية في الدقيقة الـ36.

 

وعادل البليجكي كيفن دي بروينة النتيجة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ55، قبل أن يضيف ويليان الهدف الثاني إلى تشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ78.

واستعدت مدينة ليفربول مبكرا للاحتفال في هذه الليلة، ورفعت الجماهير الأعلام الحمراء وشعارات "لن تسير وحيدا" في الشوارع، وزينت المنازل بصور المدرب يورغن كلوب ونجوم الريدز.

المصدر : وكالات

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