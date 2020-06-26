تشيلسي يعلن ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز

يعتقد النجم الإنجليزي واين روني أن ليفربول قادر على السيطرة على كرة القدم الإنجليزية لعقد مقبل، إذ اتبع مخططات السير أليكس فيرغسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد، والتزم مع "الريدز" لفترة طويلة.
أحرز نادي ليفربول رسميا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارة ملاحقه المباشر مانشستر سيتي أمام مستضيفه تشيلسي 2-1.
وأعلنت صفارة نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي انطلاق أفراح مشجعي ليفربول بإحراز لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.
ويمتلك ليفربول 86 نقطة، بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي، ولم يعد في حاجة لانتظار نتائج مبارياته السبع المتبقية في الموسم الحالي.
WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! 🏆 pic.twitter.com/qX7Duxoslm
— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020
وبادر تشيلسي للتسجيل بعد خطأ فادح من دفاع مانشستر سيتي استغله كريستيان بوليسيتش بطريقة مثالية في الدقيقة الـ36.
وعادل البليجكي كيفن دي بروينة النتيجة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ55، قبل أن يضيف ويليان الهدف الثاني إلى تشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ78.
🏆🔴 PREMIER LEAGUE CHAMPIONS 🔴🏆 pic.twitter.com/nNO5YMNaDv
— Premier League (@premierleague) June 25, 2020
واستعدت مدينة ليفربول مبكرا للاحتفال في هذه الليلة، ورفعت الجماهير الأعلام الحمراء وشعارات "لن تسير وحيدا" في الشوارع، وزينت المنازل بصور المدرب يورغن كلوب ونجوم الريدز.