تسريبات.. هل تؤجَل كأس أمم أفريقيا 2021 بسبب كورونا؟

تشير تسريبات إلى تزايد احتمالات تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الأسبوع المقبل، في ظل استمرار الأزمة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر إقامة نهائيات البطولة في الكاميرون ما بين 9 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط المقبلين، لكن الشكوك حول إمكانية المضي قدما في ذلك تتزايد في ظل اقتراب الموعد واستمرار انتشار العدوى، خاصة وأن تصفيات التأهل للبطولة لم تكتمل بعد أيضا.

كما أن أنشطة منتخبات دول القارة السمراء من المقرر ألا تستأنف قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل في ظل الأوضاع الصحية الحالية.

وعبر الإنترنت ستجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري الثلاثاء المقبل لاتخاذ قرار في هذا الصدد، إلى جانب إمكانية اتخاذ قرارات تخص استكمال موسم بطولتي الأندية على مستوى القارة (دوري الأبطال وكأس الاتحاد).

وبعد قرار الاتحاد الدولي (فيفا) يوم الخميس القاضي إلغاء جميع مباريات المنتخبات في سبتمبر/أيلول المقبل في كل المناطق ما عدا أوروبا وأميركا الجنوبية، أصبحت خيارات الاتحاد الأفريقي لإتمام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 وتهيئة الأجواء للبطولة التي سيشارك فيها 24 منتخبا محدودة جدا.

ورغم أنه تتبقى أربع جولات في التصفيات، وأنه يمكن ترتيبها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، فإن هذا سيعني تأجيل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 على مستوى المجموعات.

وإلى جانب ما سبق، سيكون للبطولة القارية للأمم إذا أقيمت في الموعد الحالي تأثير على بطولات الدوري المحلية التي من المتوقع أن تبدأ موسمها المقبل في معظم الدول متأخرة، في وقت تسعى فيه الدول حاليا لإتمام الموسم الحالي الذي توقف بسبب العدوى.

كما أن معظم بطولات الدوري الأفريقية تتوقف عادة في منتصف الموسم لإفساح المجال أمام إقامة كأس الأمم.

وقال مسؤول بارز في الكاف طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز "يمكن تأجيل كأس الأمم الأفريقية لمدة 12 شهرا"، في حين قال الأمين العام للكاف عبد المنعم باه للصحفيين الأسبوع الماضي إن الموعد الحالي هو أفضل خيار للبطولة.

خطة مبتكرة

وبسبب العدوى توقفت مباريات دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي في الدور قبل النهائي، وسيتعين على الاتحاد القاري التوصل لخطة مبتكرة لإكمال البطولتين في وقت يستمر فيه إغلاق معظم حدود الدول وفي ظل استمرار توقف الرحلات الجوية وتعليق النشاط الكروي عبر أنحاء القارة بسبب استمرار المخاوف من العدوى.

كما سيتعين على الاتحاد الأفريقي اتخاذ قرار في شأن البطولة الأفريقية للاعبين المحليين التي تقام كل عامين والتي كان من المقرر أن تقام في الكاميرون في أبريل/نيسان الماضي.

ولابد للكاف أيضا من اتخاذ قرار بشأن البطولة الأفريقية للكرة النسائية التي من المقرر إقامتها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل رغم أن تصفياتها لم تكتمل أيضا.

في هذه الحالة ربما يكون قرار التأجيل أكثر سهولة لأنه لم يتم الاتفاق بعد على مكان الاستضافة بعد انسحاب الكونغو في يوليو/تموز الماضي.