بعد تتويجه بلقب البريميرليغ.. أرقام قياسية حققها ليفربول وأخرى تنتظر

توّج ليفربول بطلا لإنجلترا لأول مرة في 30 عاما قبل سبع جولات من النهاية وربما كان الأفضل في ألقابه 19 التي حققها في الدوري بعد سيطرة مطلقة هذا الموسم.

وفيما يلي الأرقام القياسية التي كسرها هذا الموسم:

– حسم فريق المدرب كلوب اللقب قبل سبع جولات من النهاية ليتفوق على مانشستر يونايتد (2000-2001) ومانشستر سيتي (2017-2018) اللذين حسما اللقب قبل خمس جولات من النهاية.

– فوز ليفربول 4-صفر على كريستال بالاس يوم الأربعاء كان رقم 23 على التوالي على أرضه في الدوري، ليكسر رقم سيتي البالغ 20 انتصارا متتاليا بين 2011 و2012.

– كان فوز ليفربول 3-2 على وستهام يونايتد في فبراير/شباط الماضي هو انتصاره الـ18 على التوالي في الدوري معادلا رقم سيتي. وخسر الفريق المباراة التالية في ملعب واتفورد.

– فاز برباعية نظيفة على ساوثهامبتون في أول فبراير/شباط الماضي ليبتعد بفارق 22 نقطة عن سيتي على قمة الترتيب، وهي أكبر فجوة في الصدارة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. ووصل الفارق إلى 25 نقطة بعد فوز ليفربول 1-صفر على نوريتش سيتي في وقت لاحق من الشهر نفسه.

– بفوزه خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير يوم 11 يناير/كانون الثاني السابق، حقق ليفربول رقما قياسيا في عدد النقاط في أول 21 مباراة ببطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا (61).

– فاز بمبارياته الست التالية ليصل رصيده إلى 79 نقطة من أول 27 مباراة قبل خسارته 3-صفر خارج الديار أمام واتفورد في فبراير/شباط الماضي.

– بفوزه على توتنهام، حقق ليفربول رقما قياسيا في أكبر عدد من النقاط على مدار 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (104) ليتجاوز 102 نقطة حققها سيتي وتشلسي.

لقب انتظرته جماهير "الريدز" 30 عاما (رويترز)

– تغلب ليفربول على 18 من 19 فريقا في الدوري قبل مواجهته وستهام يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي. وبانتصاره على وستهام نجح ليفربول لأول مرة في تاريخه البالغ 127 عاما في الفوز على كل فريق ذهابا وإيابا في موسم واحد.

– أصبح النجم المصري محمد صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا بجميع المسابقات في ثلاثة مواسم متتالية منذ مايكل أوين بين 2000 و2001 و2002 و2003.

أرقام قياسية قد يحطمها ليفربول هذا الموسم:

– جمع ليفربول 86 نقطة من 31 مباراة، ويحتاج إلى 15 نقطة أخرى ليكسر الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد الذي يملكه سيتي عندما جمع 100 نقطة في موسم 2017-2018.

– يحتاج ليفربول إلى الفوز بمبارياته الثلاث المتبقية بمعقله "أنفيلد" ليصبح أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ينتصر في مبارياته الـ19 بملعبه في موسم واحد.

– يحتاج ليفربول أيضا لثلاثة انتصارات على أرضه ليضمن تحقيق رقم قياسي في أكبر عدد من النقاط داخل الديار في موسم واحد والذي يتقاسمه حاليا تشلسي (2005-2006) ومانشستر يونايتد (2010-2011) ومانشستر سيتي (2011-2012)، وحصد كل منهم 55 نقطة.

– فاز ليفربول في 28 مباراة هذا الموسم، ويحتاج إلى خمسة انتصارات أخرى ليحطم رقم سيتي القياسي البالغ 32 فوزا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

– إذا فاز ليفربول بمبارياته السبع المتبقية سينهي الموسم وفي رصيده 107 نقاط محطما رقم ريدينغ القياسي في أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي بكل درجاته (106 نقاط في 2005-2006).

– انتصر ليفربول في 12 من 15 مباراة خارج ملعبه، ويمكنه معادلة رقم المان سيتي القياسي البالغ 16 انتصارا بعيدا عن ملعبه موسم 2017-2018 إذا فاز بمبارياته الأربع المتبقية خارج الديار.