منها هدف "غير شرعي".. ثنائية تبقي ريال مدريد في صدارة الليغا

عزز ريال مدريد موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) بثنائية نظيفة في مرمى ضيفه مايوركا، منها هدف "غير شرعي" بحسب تقدير صحيفة ماركا المقربة من النادي الملكي.

وضمن مواجهات المرحلة الـ 31، حقق ريال مدريد العلامة الكاملة بتحقيق فوزه الرابع في المباراة الرابعة منذ استئناف مواجهات الدوري الإسباني بعد التوقف الاضطراري بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يغب الجدل التحكيمي الذي رافق مباريات الريال الأخيرة، وأثار الحكم ميليرو لوبيز نقاشا عبر مواقع التواصل بسبب احتساب الهدف الأول للنادي الملكي الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 19.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن الخبير التحكيمي أندوخار أوليفير أن هدف فينيسيوس "غير شرعي" وكان من المفترض أن يلغى، إذ سبقه خطأ ارتكبه مدافع الريال كارفاخال على حساب لاعب مايوركا داني رودريغيز.

❌ "El gol del Madrid viene precedido de una falta clara de Carvajal a Dani Rodríguez" 👉 #LaPolémica del #RealMadridRCDMallorca, por Andújar Oliver, árbitro de @RadioMARCA https://t.co/14ZhGDmVAK — MARCA (@marca) June 24, 2020

وسجل سيرخيو راموس الهدف الثاني لريال مدريد من ركلة حرة في الدقيقة 56، ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف خلال هذا الموسم.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 68 نقطة في المقدمة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية هذا الموسم.

وشهدت المباراة مشاركة الأرجنتيني لوكا روميرو مع مايوركا، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يشارك في الدوري الإسباني، علما أن عمره 15 سنة ونحو ثمانية أشهر.