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منها هدف "غير شرعي".. ثنائية تبقي ريال مدريد في صدارة الليغا

ريال مدريد بالعلامة الكاملة منذ استئناف مباريات الدوري الإسباني (رويترز)
ريال مدريد بالعلامة الكاملة منذ استئناف مباريات الدوري الإسباني (رويترز)
24/6/2020

عزز ريال مدريد موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) بثنائية نظيفة في مرمى ضيفه مايوركا، منها هدف "غير شرعي" بحسب تقدير صحيفة ماركا المقربة من النادي الملكي.

وضمن مواجهات المرحلة الـ 31، حقق ريال مدريد العلامة الكاملة بتحقيق فوزه الرابع في المباراة الرابعة منذ استئناف مواجهات الدوري الإسباني بعد التوقف الاضطراري بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يغب الجدل التحكيمي الذي رافق مباريات الريال الأخيرة، وأثار الحكم ميليرو لوبيز نقاشا عبر مواقع التواصل بسبب احتساب الهدف الأول للنادي الملكي الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 19.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن الخبير التحكيمي أندوخار أوليفير أن هدف فينيسيوس "غير شرعي" وكان من المفترض أن يلغى، إذ سبقه خطأ ارتكبه مدافع الريال كارفاخال على حساب لاعب مايوركا داني رودريغيز.

وسجل سيرخيو راموس الهدف الثاني لريال مدريد من ركلة حرة في الدقيقة 56، ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف خلال هذا الموسم.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 68 نقطة في المقدمة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية هذا الموسم.

وشهدت المباراة مشاركة الأرجنتيني لوكا روميرو مع مايوركا، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يشارك في الدوري الإسباني، علما أن عمره 15 سنة ونحو ثمانية أشهر.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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