مسلسل "مورينيو المزاجي" والخلافات مع النجوم.. ندومبيلي أحدث حلقاته

يبدو أننا سنشهد هذا الموسم حلقة جديدة من مسلسل "مورينيو المزاجي" والخلافات مع النجوم، بعد تقارير تحدثت عن خلاف نشب بين جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وأحد نجوم الفريق.

وتنقل صحيفة "صن" البريطانية أن الفرنسي تانغي ندومبيلي -أغلى صفقة في تاريخ سبيرز (81 مليون دولار قادما من ليون)- يرفض اللعب تحت إدارة "السبشيل وان" بعد خلاف كبير بين الرجلين.

وتكشف الصحيفة أن مورينيو وندومبيلي دخلا في سجال حاد في تدريبات الاثنين الماضي، وهذه ليست المرة الأولى التي يتواجهان فيها منذ تسلم مورينيو الإدارة الفنية للسبيرز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم نفي مورينيو هذه التقارير، وحديثه عن علاقته الجيدة مع الدولي الفرنسي الشاب؛ فإن تاريخ مورينيو الحافل والمليء بالخلافات مع لاعبين دربهم في السابق قد يؤكد تقارير الإعلام البريطاني.

ويذكر تاريخ مورينيو أنه كان طرفا في مشاكل حادة وخلافات كبيرة، وصلت إلى تبادل الشتائم مع نجوم أمثال: