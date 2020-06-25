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مسلسل "مورينيو المزاجي" والخلافات مع النجوم.. ندومبيلي أحدث حلقاته

العلاقة بين مورينيو وندومبيلي ليست جيدة منذ تسلم البرتغالي تدريب توتنهام (رويترز)
العلاقة بين مورينيو وندومبيلي ليست جيدة منذ تسلم البرتغالي تدريب توتنهام (رويترز)
25/6/2020

يبدو أننا سنشهد هذا الموسم حلقة جديدة من مسلسل "مورينيو المزاجي" والخلافات مع النجوم، بعد تقارير تحدثت عن خلاف نشب بين جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وأحد نجوم الفريق.

وتنقل صحيفة "صن" البريطانية أن الفرنسي تانغي ندومبيلي -أغلى صفقة في تاريخ سبيرز (81 مليون دولار قادما من ليون)- يرفض اللعب تحت إدارة "السبشيل وان" بعد خلاف كبير بين الرجلين.

وتكشف الصحيفة أن مورينيو وندومبيلي دخلا في سجال حاد في تدريبات الاثنين الماضي، وهذه ليست المرة الأولى التي يتواجهان فيها منذ تسلم مورينيو الإدارة الفنية للسبيرز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم نفي مورينيو هذه التقارير، وحديثه عن علاقته الجيدة مع الدولي الفرنسي الشاب؛ فإن تاريخ مورينيو الحافل والمليء بالخلافات مع لاعبين دربهم في السابق قد يؤكد تقارير الإعلام البريطاني.

ويذكر تاريخ مورينيو أنه كان طرفا في مشاكل حادة وخلافات كبيرة، وصلت إلى تبادل الشتائم مع نجوم أمثال:

  • الفرنسي بول بوغبا والإنجليزي لوك شو (مانشستر يونايتد)
  • الهولندي آرين روبن والبلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي ديفيد لويز والكاميروني صامويل إيتو (تشلسي)
  • البرازيلي كاكا والحارس الإسباني إيكر كاسياس والبرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه بيبي والإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد).
المصدر : الصحافة البريطانية

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