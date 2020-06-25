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لعبة الكراسي المتحركة مستمرة بين برشلونة وريال مدريد.. أيهما طريقه أسهل للقب الليغا؟

طريق ريال مدريد على الورق أسهل للظفر بلقب الليغا (الأناضول)
طريق ريال مدريد على الورق أسهل للظفر بلقب الليغا (الأناضول)
25/6/2020

بعد فوز ريال مدريد أمس على مايوركا، وتخطي برشلونة الصعب لأتلتيك بلباو الثلاثاء الماضي، تبقى "لعبة الكراسي المتحركة" بين الغريمين التقليديين اللذين يتناوبان على صدارة الليغا.

ويتبقى للفريقين سبع مباريات متفاوتة الصعوبة، وعلى الورق تبدو رحلة الملكي نحو الفوز باللقب أسهل من تلك التي على البرسا قطعها.

فالميرينغي سيواجه على أرضه خيتافي وآلافيس وفياريال، ويلعب خارج أرضه ضد إسبانيول وأتلتيك بلباو وغرناطة وليغانيس.

أما الفريق الكتالوني فعليه مواجهة أتلتيكو مدريد وإسبانيول وأوساسونا في الكامب نو، ويلعب خارج أرضه ضد سيلتا فيغو وفياريال وبلد الوليد وآلافيس.

  • المرحلة 32

27 يونيو/حزيران: سيلتا فيغو- برشلونة

28 يونيو/حزيران: إسبانيول – ريال مدريد

  • المرحلة 33   

30 يونيو/حزيران: برشلونة – أتلتيكو مدريد

2 يوليو/تموز: ريال مدريد – خيتافي

  • المرحلة 34                                                                                                

5 يوليو/تموز: أتلتيك بلباو – ريال مدريد

5 يوليو/تموز: فياريال – برشلونة

  • المرحلة 35:  برشلونة – إسبانيول، ريال مدريد- آلافيس
  • المرحلة 36: بلد الوليد – برشلونة، غرناطة – ريال مدريد
  • المرحلة 37:  برشلونة – أوساسونا، ريال مدريد – فياريال
  • المرحلة 38: آلافيس – برشلونة، ليغانيس – ريال مدريد
المصدر : الصحافة الإسبانية

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