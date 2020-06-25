لا تصنعوا أفلاما.. راموس يرد على تلميحات بيكيه بشأن استفادة الملكي من التحكيم

رد الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على تعليقات مواطنه جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بشأن استفادة الملكي من قرارات تحكيمية.

وقال بيكيه -في وقت سابق- إنه لا يعتقد أن "لوس بلانكوس" سيهدر أي نقطة قبل نهاية الموسم الجاري الذي يتصارع الفريقان للفوز بلقبه.

وردا على هذا الكلام، أوضح راموس أمس عقب فوز فريقه على ريال مايوركا بهدفين نظيفين، أن "الضجة التي أثيرت أخيرا طبيعية لأننا نتصدر جدول الترتيب، وهذا لم يحصل سابقا عندما لم نكن في الصدارة، لا أعتقد أنهم (الحكام) يتخذون أي قرارات منحازة".

وختم وكأنه يجب "علينا شكر الحكام على وجودنا في المقدمة، لا تجعلوا الناس تصنع أفلاما".

يذكر أن راموس سجل أحد الهدفيْن اللذين فاز بهما فريقه على مايوركا واستعاد بهذا الفوز صدارة جدول الترتيب من البرسا.