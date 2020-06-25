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حان وقت التتويج.. صلاح على بعد خطوة من تحقيق حلمه

صلاح سجل هدفا من رباعية ليفربول بمرمى كريستال بالاس (رويترز)
صلاح سجل هدفا من رباعية ليفربول بمرمى كريستال بالاس (رويترز)
25/6/2020

يشعر المصري محمد صلاح نجم ليفربول أنه على بعد خطوة واحدة من تحقيق الهدف الذي وضعه لنفسه، مع اقتراب الفريق الذي يدربه يورغن كلوب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح ليفربول بحاجة لنقطتين ليتوج رسميا باللقب، وذلك عقب فوزه المريح على كريستال بالاس أمس برباعية نظيفة.

ومن الممكن أن يتم الإعلان عن تتويج ليفربول رسميا مساء اليوم الخميس، إذا فشل مانشستر سيتي في التغلب على تشلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

وبسؤاله عما يشعر به في الموقف الحالي، قال صلاح "أشعر بالارتياح" وذلك في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس".

وأضاف الفرعون المصري "منذ قدومي قلت إنني أريد التتويج بلقب البريميرليغ مع الفريق. المدينة لم تفز باللقب منذ فترة طويلة، جاء الوقت المناسب".

وتابع "ربما كانت لدينا فرصة التتويج العام الماضي ولكن مانشستر سيتي قدم أداء رائعا وتوج به. حان وقتنا، هذا شيء رائع".

وسجل صلاح هدفا من رباعية نظيفة، وأضاف ترينت ألكسندر أرنولد وفابينيو وساديو ماني بقية الأهداف.

وهذه الأهداف ساعدت ليفربول على الابتعاد بصدارة الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مع تبقي سبع مباريات على نهاية الدوري.

وقال الدولي المصري "نحتاج لنقطتين فقط لنتوج بلقب الدوري. قدمنا أداء عظيما وكل اللاعبين كانوا مذهلين".

وختم "سعيد بالنتيجة وأتطلع للمباراتين المقبلتين. أعتقد أن كل اللاعبين لديهم الحافز، كل واحد متحفز بطريقته للتتويج بلقب الدوري".

المصدر : وكالات

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