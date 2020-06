بتوقيع راموس.. أول هدف من ركلة حرة لريال مدريد منذ 528 يوما

سجل الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد هدفا في فوز فريقه أمس على مايوركا بهدفين دون رد، ليؤمن النقاط الثلاث لفريقه الذي استعاد صدارة جدول ترتيب الليغا.

وأهمية هذا الهدف لا تكمن فقط في تأمين الفوز، بل في أنه أول هدف يسجله الملكي من ركلة حرة منذ 528 يوما.

فبعد مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق العاصمة الإسبانية، لم يستطع أحد ترجمة الركلات الحرة إلى أهداف رغم وجود متخصصين في هذه الكرات أمثال غاريث بيل ولوكا مودريتش وتوني كروس.

وسجل راموس الركلة من خطأ على حدود منطقة الجزاء محققا هدفه الـ118 في مسيرته الكروية، بينها 69 هدفا في البطولة الإسبانية.

يذكر أن داني سيبايوس كان آخر لاعب سجل هدفا من ركلة حرة مباشرة ضد ريال بيتيس في يناير/كانون الثاني 2019.

This goal has to be THE BEST from Ramos.

Just few days ago, he overtakes Koeman as the highest-scoring defender in La Liga history.

Beast!!!pic.twitter.com/JAATcFFRW5

