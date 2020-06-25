اللقب على بُعد نقطتين.. ليفربول يقسو على كريستال بالاس برباعية

بات ليفربول على بُعد نقطتين فقط لتحقيق حلم جماهيره بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود عقب فوزه الكبير 4-صفر على ضيفه كريستال بالاس الأربعاء في المرحلة الـ 31 للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول الذي عاد لطريق الانتصارات عقب تعادله من دون أهداف مع جاره اللدود إيفرتون في المرحلة الماضية إلى 86 نقطة، متقدما بفارق 23 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز التاسع.

وأصبح ليفربول بحاجة لحصد نقطتين فقط من مبارياته السبع المتبقية في البطولة، للفوز باللقب رسميا، دون انتظار بقية نتائج منافسيه، لكن الفريق الأحمر ربما يحسم تتويجه الغائب عنه منذ موسم 1989-1990، حال تعثر مانشستر سيتي في لقائه مع مضيفه تشلسي اليوم الخميس في قمة مباريات المرحلة.

وافتتح ترينت ألكسندر أرنولد التسجيل لليفربول في الدقيقة 23، قبل أن يضيف النجم الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 44، مسجلا الهدف رقم 100 في مسيرة ليفربول بمختلف المسابقات خلال هذا الموسم.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 17 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب الهدافين مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، بفارق هدفين فقط خلف المتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

وأضاف البرازيلي فابينيو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 55، في حين تكفل ساديو ماني بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 69، ليتمكن النجم السنغالي من هز الشباك في جميع مبارياته الست الأخيرة أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز.