احتدام الصراع على لقب هداف البريميرليغ

واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح سيره نحو تحقيق حلمه بكتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تمكّن من هزّ الشباك خلال فوز فريقه ليفربول برباعية نظيفة على ضيفه كريستال بالاس أمس الأربعاء في المرحلة الـ31 للمسابقة.

ورفع صلاح عدد أهدافه في البطولة العريقة خلال الموسم الحالي إلى 17 هدفا، ليتقاسم بها المركز الثاني في قائمة الهدافين مع الغابوني الدولي بيير إيميري أوباميانغ مهاجم أرسنال، بفارق هدفين فقط خلف جيمي فاردي نجم ليستر سيتي (المتصدر).

ويحلم "الملك المصري" بأن يكون اللاعب الثالث في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يحتفظ بلقب هداف البطولة في ثلاثة مواسم متتالية، بعد الأسطورتين الإنجليزي آلان شيرر لاعب بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد، والفرنسي تيري هنري لاعب أرسنال.

وما يعزز من قدرة صلاح على تحويل هذا الحلم إلى حقيقة هو ابتعاد فاردي وأوباميانغ عن مستواهما المعتاد حديثا، وعجزهما عن التسجيل في آخر مباراتين لفريقيهما منذ استئناف المسابقة الشهر الحالي بعد توقفها في مارس/آذار الماضي بسبب فيروس كورونا.

وبينما ستكون فرصة الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 16 هدفا، صعبة في اللحاق بسباق المنافسة على لقب الهداف عقب تعرضه لإصابة على مستوى الركبة أخيرا، فإن داني إنغز نجم ساوثهامبتون، الذي أحرز 16 هدفا أيضا، يعتبر من المنافسين الأقوياء هذا الموسم.

ولن يكون السنغالي ساديو ماني والمكسيكي راؤول خيمينيز نجما ليفربول ووولفرهامبتون على الترتيب، بمنأى عن هذا الصراع في ظل تقاسمهما المركز الرابع برصيد 15 هدفا.

وكان صلاح توّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول (2017-2018) برصيد 32 هدفا، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بالبطولة منذ أن أصبحت تضم 20 فريقا بدلا من 22 فريقا.

وفي موسم 2018-2019، توّج صلاح هدافا للبطولة مرة أخرى، بالاشتراك مع أوباميانغ وماني برصيد 22 هدفا لكل منهم.

وما زالت الفرصة مواتية أمام صلاح، الذي سجل أمس ظهوره الأول في البطولة بعد استئنافها عقب غيابه عن مباراة إيفرتون الأحد الماضي خشية تفاقم إصابته، لتسجيل المزيد من الأهداف خلال المباريات السبع المتبقية لليفربول في البطولة خلال الموسم الحالي، ومن ثم تعزيز حظوظه بالحصول على جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف البطولة للموسم الثالث على التوالي.

وسيكون أول هذه اللقاءات السبعة لليفربول أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، في الثاني من يوليو/تموز المقبل.