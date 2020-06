ميسي في عيد ميلاده الـ33.. أرقام خرافية مع برشلونة ومخيبة مع الأرجنتين

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب "التانغو" اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ33، وحقق "البولغا" أرقاما خرافية مع برشلونة، غير أنه لا يزال يبحث عن أول لقب كبير مع منتخب بلاده.

فاللاعب وقّع عام 2000 مع البرسا، وشارك في أولى مبارياته في 2004، وسجل أول أهدافه بقميص الفريق عام 2005، وأول ثلاثية في 2007، وفاز بأول كرة ذهبية عام 2009، وفي موسم 2011-2012 سجل 92 هدفا، وفي 2104 بات الهداف التاريخي لليغا، واستلم شارة قيادة الفريق الكتالوني عام 2018، وفي 2019 فاز بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته، وصنع أمس الثلاثاء الهدف رقم 15 لزملائه، ووصل بقميص البرسا إلى 250 تمريرة حاسمة.

ويحمل "الساحر الأرجنتيني" أرقاما قياسية عدة:

– الهداف التاريخي لبرشلونة ومنتخب بلاده.

– حامل رقم أكبر عدد للأهداف المسجلة في موسم واحد (92 هدفا موسم 2011-2012).

– اللاعب الوحيد الفائز بـ6 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم.

– اللاعب الوحيد الفائز بـ6 من جوائز "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف الدوريات الأوروبية.

– اللاعب الوحيد في الليغا الذي سجل 15 هدفا أو أكثر، وصنع مثلها في 5 مواسم (2010-2011، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016 و2019-2020).

Today we are swapping for ‘GOAL OF THE DAY’ for an even better video because the best in the world deserves the best celebrations.

🎉 Happy birthday, Leo #Messi! 🕺💙❤ pic.twitter.com/4oUlULvD9o

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2020