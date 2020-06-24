ما علاقة كورونا بمستوى برشلونة المتواضع في الليغا؟

أقر كيكي سيتين مدرب برشلونة بأن فريقه واجه صعوبات في الارتقاء لمستواه منذ استئناف الموسم بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، وذلك عقب فوزه بهدف نظيف على ضيفه أتلتيك بلباو أمس الثلاثاء.

واحتاج برشلونة إلى هدف بالشوط الثاني من البديل إيفان راكيتتش، ليتفوق على بلباو العنيد، ورغم أنه حقق انتصاره الثالث في أربع مباريات منذ استئناف الموسم فإنه فشل مرة أخرى في التألق.

وأبلغ سيتين مؤتمرا صحفيا افتراضيا "عندما لا يعطيك المنافس مساحات كافية عليك أن تتحلى بالدقة والرشاقة، وافتقرنا لذلك" منذ العودة.

واستطرد "الأمر ليس سهلا ونفتقد شيئا ما بشكل عام، نفتقد بعض التألق. سبب كبير في ذلك يعود إلى منافسينا الذين يلعبون بشكل مترابط ولا يتركون أي مساحات، نجد صعوبة في اختراقهم".

وأضاف المدرب "لكنني أعتقد أن الأمور ستصبح أسهل بمرور الوقت".

وحقق برشلونة فوزا ساحقا 4-صفر على ريال مايوركا في أول مباراة له بعد فترة التوقف الطويلة، لكنه قدم مستوى متواضعا خلال الفوز 2-صفر الأسبوع الماضي على ليغانس المتعثر، ويوم الجمعة الماضي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع أشبيلية ليسمح لريال مدريد بتصدر الترتيب يوم الأحد.

وبفوزه على بلباو تقدم برشلونة بثلاث نقاط على ريال، لكن فريق المدرب زين الدين زيدان سيعود للقمة إذا انتصر على مايوركا اليوم الأربعاء.

ولم يكن سيتين سعيدا بالطريقة التي بدأ فريقه بها مباراة بلباو، لكنه أشاد بالثنائي الصاعد ريكي بويغ وأنسو فاتي لمساعدتهما في فتح دفاعات المنافسين بعد استدعائهما من دكة البدلاء.