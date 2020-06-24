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صورة أسامة بن لادن في مدرجات ملعب ليدز يونايتد.. ما القصة؟

غياب الجماهير عن المباريات عوّضته الأندية بحل مبتكر (رويترز)
غياب الجماهير عن المباريات عوّضته الأندية بحل مبتكر (رويترز)
24/6/2020

أثار ظهور صورة للزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مدرجات ملعب نادي ليدز يونايتد جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صور تداولها مغردون ووسائل إعلام بريطانية مجسما يحمل صورة بن لادن على أحد المقاعد في ملعب النادي "إيلاند رود".

وتعليقا على الأمر، قال نادي ليدز يونايتد إنه سيحرص على "عدم وجود مزيد من الصور المسيئة"، وأكد أنه أزال صورة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة من مدرجات الملعب على الفور.

ولم يسمح بعد للمشجعين بحضور المباريات المتبقية من الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا، ودعت عدة أندية المشجعين إلى إرسال صور لأنفسهم أو أحبائهم لوضعها على المقاعد الفارغة.

وقالت صحف بريطانية إن أحد المشجعين دفع 25 جنيها إسترلينيا (نحو 27 يورو) مقابل أن توضع صورة بن لادن على أحد المقاعد الفارغة.

ويحتل ليدز المركز الثاني في بطولة الدرجة الأولى للدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، ويستضيف فولهام صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل.

المصدر : خدمة سند

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