توتنهام يهزم ويستهام.. وكين ينتصر لمورينيو

أنقذت النيران الصديقة وإصرار المهاجم هاري كين فريق توتنهام من فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ويستهام، ليحقق فوزا ثمينا 2-صفر الثلاثاء في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

ورفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام شيفيلد يونايتد وتجمد رصيد ويستهام عند 27 نقطة في المركز الـ 17، ليتأزم موقفه في جدول المسابقة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي الخامسة في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم جاء هدف التقدم لتوتنهام عبر النيران الصديقة، حيث سجله توماس سوسيسك نجم ويستهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64.

ورد كين على الانتقادات التي وجهت لمدربه جوزيه مورينيو، بأنه تسبب في تراجع مستوى اللاعب، وسجل هدف الاطمئنان للفريق في الدقيقة 82، ليكون الفوز الأول لتوتنهام بعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي عقب فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

تعادل ليستر

وفي مباراة أخرى، أهدر ليستر سيتي نقطتين ثمينتين في طريقه لتأكيد مشاركته بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع برايتون، الثلاثاء في افتتاح مباريات المرحلة نفسها.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث بفارق أربع نقاط أمام تشلسي، ورفع برايتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ 15.

وأهدر الفرنسي نيل موباي لاعب برايتون ضربة جزاء في الدقيقة 14، حيث تصدى لها الدانماركي الدولي كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي.