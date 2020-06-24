البديل راكيتيتش ينقذ برشلونة من التعادل مجددا

أنقذ البديل الكرواتي إيفان راكيتيتش فريقه برشلونة من السقوط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي وقاده لفوز ثمين بهدف نظيف على أتلتيك بيلباو، الثلاثاء في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة لينفرد بصدارة جدول الليغا مؤقتا، ولكن منافسه التقليدي العنيد يستطيع استعادة الصدارة بفارق المواجهة المباشرة حال حقق أي فوز على ريال مايوركا اليوم الأربعاء في مباراة أخرى بالجولة نفسها.

وفنيا، قدم برشلونة وأتلتيك بيلباو عرضا متوسطا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى قبل ثلث ساعة فقط من نهاية المباراة رغم استحواذ برشلونة على الكرة بشكل أكبر وسيطرته غير الفعالة على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 71 استغل راكيتيتش الذي لعب من الدقيقة 64 هجمة منظمة لبرشلونة وسدد الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتعانق الشباك وتعلن فوز برشلونة بثلاث نقاط ثمينة في حين تجمد رصيد بيلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر، علما بأنها الهزيمة الأولى له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.