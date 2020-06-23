بعد الفوز بلقب الكأس.. عودة ناجحة لنابولي بالدوري الإيطالي

حقق نابولي عودة ناجحة في مشواره بالدوري الإيطالي لكرة القدم وتغلب على مضيفه هيلاس فيرونا 2-صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 27 من المسابقة التي شهدت أيضا فوز كالياري على مضيفه سبال 1-صفر.

واستفاد نابولي من الدفعة المعنوية التي اكتسبها من تتويجه الأربعاء الماضي بلقب كأس إيطاليا، على حساب يوفنتوس، وحسم مباراة اليوم خارج ملعبه بهدفين نظيفين، سجلهما أركاديوز ميليك وهيرفينغ لوزانو في الدقيقتين 38 و90.

ورفع نابولي رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 38 نقطة في المركز الثامن.

وخاض نابولي مباراته السابقة في الدوري الإيطالي في 29 فبراير/شباط، حينما تغلب على تورينو 2-1.

ومع استئناف المنافسات بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تعادل نابولي مع إنتر ميلان 1-1 في إياب الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا في 13 من الشهر الجاري، ثم تغلب على يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي 4-2 بضربات الترجيح في النهائي إثر نهاية المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحقق اليوم عودة ناجحة في منافسات الدوري الإيطالي.

أما كالياري فقد خطف هدف الفوز 1-صفر أمام سبال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وسجله جيوفاني سيميوني.

ورفع كالياري رصيده إلى 35 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد سبال عند 18 نقطة في المركز الـ 19 قبل الأخير.