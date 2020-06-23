التركي شالهان أوغلو يقود ميلان لفوز كبير على ليتشي

أبقى ميلان على آماله في التأهل إلى الدوري الأوروبي لكرة القدم الموسم المقبل بعد أن لعب التركي هاكان شالهان أوغلو دورا بارزا في جميع أهدافه، في انتصار ساحق 4-1 على مستضيفه ليتشي المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الاثنين.

وتقدم ميلان مركزين إلى السابع برصيد 39 نقطة من 27 مباراة، فيما يتفوق عليه نابولي السادس بفارق الأهداف، واستمر ليتشي في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة، وأخفق في الخروج من منطقة الهبوط.

ووضع صمويل كاستييخو ميلان بالمقدمة في الدقيقة الـ26 مستفيدا من تمريرة عرضية من شالهان أوغلو جهة اليمين بعد أن هيمن ميلان على الشوط الأول.

وأدرك أصحاب الضيافة التعادل من ركلة جزاء نفذها ماركو مانكوسو في الدقيقة الـ54، لكن فرحتهم لم تدم طويلا، حيث سجل ميلان هدفين سريعين في 3 دقائق.

واستعاد جياكومو بونافنتورا التقدم لميلان بعد 40 ثانية فقط، عقب متابعة لكرة مرتدة من مسافة قريبة بعد أن تصدى حارس ليتشي لتسديدة شالهان أوغلو وجعل أنتي ريبيتش النتيجة 3-1.

وأضاف رفائيل لياو -الذي حل بديلا في الشوط الثاني- الهدف الرابع في الدقيقة الـ72 بضربة رأس من مسافة 3 أمتار، بعد عمل رائع من شالهان أوغلو.