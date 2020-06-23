تألق محرز وفودين يقود مانشستر سيتي لاكتساح بيرنلي

سجل كل من النجم الجزائري رياض محرز والإنجليزي الشاب فيل فودين ثنائية، ليقودا مانشستر سيتي إلى مواصلة انطلاقته القوية بعد استئناف المنافسات، حيث تغلب الفريق على ضيفه بيرنلي 5-صفر الاثنين في ختام مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ22، ثم أضاف محرز الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين الـ43 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وجاء ثاني هدف لمحرز من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل ديفيد سيلفا الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ51، ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ63.

ورفع مانشستر سيتي -الذي تغلب على أرسنال 3-صفر الأربعاء الماضي في أولى مبارياته لدى استئناف المنافسات بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد- رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 20 نقطة خلف ليفربول المتصدر الذي تعادل مع إيفرتون سلبيا الأحد في المرحلة نفسها، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الـ11.

وبات من المحتمل أن يحسم ليفربول اللقب لصالحه عبر الجولة الـ31 في حالة فوزه أمام كريستال بالاس في مباراته المقررة مساء الأربعاء، لكن بشرط عدم نجاح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالمرحلة نفسها أمام تشيلسي مساء الخميس.

لكن في حالة فوز ليفربول ومانشستر سيتي في المرحلة الـ31 سيتأجل الحسم مجددا.