"كيف تفوقنا على هذا الفريق؟".. كلوب منبهر بإنجاز ليفربول ولا يتمنى خسارة مانشستر سيتي

أعرب يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- عن اندهاشه من تفوق فريقه بفارق 20 نقطة على مانشستر سيتي القوي، مشيرا إلى أنه لا يفكر في إمكانية لحاق فريق المدرب بيب غوارديولا بالريدز.

وقال كلوب إنه شاهد فوز سيتي 5-صفر على بيرنلي أمس الاثنين، واندهش من هيمنة الفريق على المباراة رغم إجراء غوارديولا 8 تغييرات على التشكيلة الأساسية، ليبرز مدى عمق تشكيلته.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع سيتي في الثاني من الشهر المقبل، عقب مواجهة فريق غوارديولا مع تشيلسي، وحينها يمكن حسم اللقب قبل 7 جولات من النهاية، لكن كلوب قال إن تركيزه حاليا ينصبّ على مواجهة كريستال بالاس غدا الأربعاء.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي عن بُعد اليوم "ما أدركته عندما شاهدت مباراة أمس، هو: كيف لأي فريق أن يتفوق بفارق 20 نقطة على هذا الفريق (سيتي)، لا يمكن تخيل حدوث ذلك".

وأضاف "لا أفكر في إمكانية لحاق سيتي بنا بل تركيزي ينصب على مباراة كريستال بالاس. أركز فقط على ما سنفعله في المباراة المقبلة وليس على ما يفعله سيتي".

وتابع كلوب "شاهدت مباراتهم لأننا سنلتقي معهم خلال 9 أيام، وليس على أمل أن يخسروا. أردت خسارتهم الموسم الماضي أمام ليستر سيتي لكن هذا لم يحدث لذلك توقفت عن ذلك".

وتفوق سيتي على ليفربول واقتنص لقب الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة، وكانت نقطة التحول هي فوز سيتي الصعب 1-صفر على ليستر سيتي في المباراة قبل الأخيرة.

وكان كريستال بالاس آخر فريق فاز على ليفربول في الدوري على ملعب أنفيلد، وذلك عام 2017.

وحقق فريق المدرب المخضرم روي هودجسون الانتصار في 4 مباريات متتالية.

وقال كلوب "روي يقوم بعمل رائع مع فريقه. تنظيم الفريق على أعلى مستوى حقا، كما أنه قوي بدنيا وتم إعداده جيدا. خاض كريستال بالاس 4 مباريات متتالية دون أن تهتز شباكه. هذه كلها أمور إيجابية من وجهة نظرهم، لكن لدينا أهدافنا التي نريد تحقيقها".

وأكد كلوب جاهزية الثنائي محمد صلاح وآندي روبرتسون، لكن جيمس ميلنر وجويل ماتيب لن يكونا جاهزين للمباراة.