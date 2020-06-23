يوفنتوس يعزز صدارته للدوري الإيطالي وريبيري يعود إلى فيورنتينا

استأنف فريق يوفنتوس المتصدر مشواره في الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على مضيفه بولونيا 2-صفر الاثنين في الجولة الـ27 للمسابقة التي استؤنفت مؤخرا بعد توقف طويل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، تقدم ميلان إلى المركز السابع بفوزه المثير على مضيفه ليتشي 4-1، وتعادل فيورنتينا مع بريشيا 1-1.

وعلى ملعب ريناتو دال آرا مهّد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفوز يوفنتوس بهدف سجله في الدقيقة الـ23 من ضربة جزاء.

وأكد الأرجنتيني باولو ديبالا فوز يوفنتوس بهدف آخر سجله في الدقيقة الـ36.

وأنهى يوفنتوس المباراة بـ10 لاعبين، بسبب طرد دانيلو لويز دا سيلفا في الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس في الصدارة إلى 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف لاتسيو الذي يلتقي مع مضيفه أتالانتا بعد غد الأربعاء.

عودة ريبيري

وفي مباراة أخرى، تقدم بريشيا بهدف على فيورنتينا صاحب الأرض من ضربة جزاء سجلها ألفريدو دوناروما في الدقيقة الـ17، لكن الألماني جيرمان بيزيلا أدرك التعادل في الدقيقة الـ29 من ضربة رأس مستغلا ضربة ركنية جاءت نتيجة هجمة كان يقودها النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري العائد بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وأكمل فيورنتينا المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع الأوروغوياني خوسيه مارتن كاسيريس في الدقيقة الـ70، لحصوله على الإنذار الثاني بسبب الاعتراض.

وحصد فيورنتينا نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ13، فيما ظل بريشيا في المركز الـ20 الأخير، برصيد 17 نقطة.