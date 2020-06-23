الكرة بعد كورونا.. تجميد رواتب اللاعبين وصفقات الـ100 مليون يورو أصبحت من الماضي

توقع الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم كارل هاينز رومينيغه، عدم إبرام أي صفقة لانتقال لاعب بقيمة 100 مليون يورو في أوروبا خلال هذا الصيف، مشيرا إلى تراجع قيمة صفقات شراء اللاعبين في المستقبل.

وقال رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية اليوم الثلاثاء، إنه حتى أبرز اللاعبين لا يمكنهم توقع زيادة في رواتبهم، وذلك بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "سوق الانتقالات ستختلف. فليس هناك الكثير من السيولة، وبالتالي هناك نقص في الطلب. ولكن لا يوجد نقص في اللاعبين الراغبين في الانتقال، وبالتالي ستختلف الأسعار".

وبالنسبة للصفقات التي تقترب قيمتها من مئة مليون يورو أو تتجاوزها، قال رومينيغه "لا أتوقع أن مبلغا كبيرا كهذا قد يدفع من أجل ضم لاعب خلال هذا الموسم، سواء في ألمانيا أو أوروبا كلها".