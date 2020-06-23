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أتلتيكو مدريد يواصل انتصاراته ويقفز للمركز الثالث في الليغا

أتلتيكو حقق الفوز الثالث على التوالي (غيتي)
أتلتيكو حقق الفوز الثالث على التوالي (غيتي)
23/6/2020

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ليفانتي 1-صفر الثلاثاء في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل بلد الوليد مع خيتافي 1-1.

وسجل هدف الفوز لأتلتيكو لاعب ليفانتي برونو غونزاليس، بالخطأ في مرماه بعد مرور ربع ساعة من المباراة.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 55 ليقفز للمركز الثالث، وتوقف رصيد ليفانتي عند 38 نقطة في المركز الـ 11.

وهذا الفوز هو الثالث على التوالي لأتلتيكو والـ 14 هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في 13 مباراة، بينما أصبحت هذه الخسارة هي الـ 15 لفريق ليفانتي مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في خمس.

المصدر : رويترز

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