هل ركلة جزاء ريال مدريد صحيحة؟

في الدقيقة الـ50 من مباراة ريال سوسيداد وضيفه ريال مدريد في الليغا منح الحكم الإسباني إسترادا فرنانديز ركلة جزاء للبرازيلي فينيسوس جونيور بعد عرقلته من قبل ليورنتي لاعب سوسيداد، ليتصدى لها سيرجيو راموس قائد الملكي ويسجل الهدف الأول لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز الريال 2-1، وينتزع الصدارة من غريمه برشلونة بفارق المواجهات المباشرة.

وبحسب الخبير التحكيمي أوليفر أندوخار في راديو ماركا، فإن "قرار الحكم كان صائبا لأن ليورنتي ارتكب خطأ على فينيسوس يستوجب منح ركلة جزاء وبطاقة صفراء".

يذكر أن تقنية الحكم المساعد (الفار) أكدت قرار الحكم، لأنه كان هناك التحام رغم أنه "التحام حصل مرارا وتكرارا خلال المباراة" بحسب أندوخار.