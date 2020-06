هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. الخبراء يجيبون

أصبحت الاتهامات بمجاملة الحكام لفريق ريال مدريد تلاحق الملكي وتطغى على انتصاراته الأخيرة، بعد أن رددها حكم سابق بالليغا ومدافع برشلونة جيرار بيكيه، مما دفعنا لفتح هذا الملف لتوضيح مدى حقيقة هذه الاتهامات وهل يجامل الحكام ريال مدريد؟.

وتصاعدت حدة الاتهامات بمجاملة الريال بعد فوزه أمس الأحد 2-1 على ريال سوسيداد بهدف من ركلة جزاء صحيحة للريال لارتكاب المدافع مخالفة الدفع من الخلف مما أخل باتزان مهاجم الملكي وسقوطه على الأرض، مع إلغاء هدف سجله لاعب سوسيداد عدنان يانوزاي بداعي تسلل ميكيل ميرينو بحجبه الرؤية عن حارس الريال تيبو كورتوا.

وحسم كريم بنزيمة الفوز لريال مدريد بعدما استقبل الكرة بأعلى ذراعه، وأُحتسب الهدف بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (فار).

مثل هذه القرارات الجدلية جاءت بعد أيام من اتهام الحكم السابق بالدوري الإسباني إدواردو إيتورالدي غونزاليس، 90 بالمئة من الحكام بتشجيع ريال مدريد، ثم تلميح مدافع برشلونة جيرار بيكيه بذلك أيضا بعد فوز الملكي 3-صفر على فالنسيا الأسبوع الماضي حيث ألغي هدف رودريغو مورينو مهاجم المنافس.

تراكمات سابقة

يقول الحكم الدولي السابق حمدي القادري للجزيرة نت إن الاتهامات التي تلاحق ريال مدريد بسبب تراكمات سابقة نتجت عن استفادة الفريق من بعض القرارات التحكيمية الخاطئة سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني.

وأشار إلى أن هذا الأمر مردود عليه لأنه لا يخلو فريق كبير من هذه الاتهامات التي تتباين، بل حتى غريمه برشلونة استفاد من قرارات أو أخطاء تحكيمية آخرها الجدل الذي أثير حول عدم طرد ليونيل ميسي في مباراة الفريق الأخيرة أمام إشبيلية، أو ضربة الجزاء التي احتسبت لصالحه في مباراة ليغانيس.

Real Sociedad vs Real Madrid. 1-2. 6/22/2020.

Nonexistent penalty on vinicius, still given.

Clear goal ruled off for "interference"

Clear handball from benzema, goal still given.

As corrupt as they get. Absolute disgrace. pic.twitter.com/QtAoOiYO9s

— A 🎯 (@PM15__) June 21, 2020