هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. الخبراء يجيبون

أصبحت الاتهامات بمجاملة الحكام لفريق ريال مدريد تلاحق الملكي وتطغى على انتصاراته الأخيرة، بعد أن رددها حكم سابق بالليغا ومدافع برشلونة جيرار بيكيه، مما دفعنا لفتح هذا الملف لتوضيح مدى حقيقة هذه الاتهامات وهل يجامل الحكام ريال مدريد؟.

وتصاعدت حدة الاتهامات بمجاملة الريال بعد فوزه أمس الأحد 2-1 على ريال سوسيداد بهدف من ركلة جزاء صحيحة للريال لارتكاب المدافع مخالفة الدفع من الخلف مما أخل باتزان مهاجم الملكي وسقوطه على الأرض، مع إلغاء هدف سجله لاعب سوسيداد عدنان يانوزاي بداعي تسلل ميكيل ميرينو بحجبه الرؤية عن حارس الريال تيبو كورتوا.

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👇 تفاصيل لقاء أمس#RMLiga | #هلا_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 22, 2020

وحسم كريم بنزيمة الفوز لريال مدريد بعدما استقبل الكرة بأعلى ذراعه، وأُحتسب الهدف بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (فار).

مثل هذه القرارات الجدلية جاءت بعد أيام من اتهام الحكم السابق بالدوري الإسباني إدواردو إيتورالدي غونزاليس، 90 بالمئة من الحكام بتشجيع ريال مدريد، ثم تلميح مدافع برشلونة جيرار بيكيه بذلك أيضا بعد فوز الملكي 3-صفر على فالنسيا الأسبوع الماضي حيث ألغي هدف رودريغو مورينو مهاجم المنافس.

هذا هو الحكم الذي كشف المستور وأكد ما نقوله منذ سنوات وهو ان الحكام في اسبانيا يدعمون الريال وانا متأكد انه عندما قال 90% منهم يدعمون الريال كانت مجاملة فقط والحقيقة هم 99% مع ريال مدريد و 1% مع فالنسيا pic.twitter.com/snFmsPxuKf — Nadjib FcB (@nadjib__fcb) May 21, 2020

تراكمات سابقة

يقول الحكم الدولي السابق حمدي القادري للجزيرة نت إن الاتهامات التي تلاحق ريال مدريد بسبب تراكمات سابقة نتجت عن استفادة الفريق من بعض القرارات التحكيمية الخاطئة سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني.

وأشار إلى أن هذا الأمر مردود عليه لأنه لا يخلو فريق كبير من هذه الاتهامات التي تتباين، بل حتى غريمه برشلونة استفاد من قرارات أو أخطاء تحكيمية آخرها الجدل الذي أثير حول عدم طرد ليونيل ميسي في مباراة الفريق الأخيرة أمام إشبيلية، أو ضربة الجزاء التي احتسبت لصالحه في مباراة ليغانيس.

Real Sociedad vs Real Madrid. 1-2. 6/22/2020. Nonexistent penalty on vinicius, still given.

Clear goal ruled off for "interference"

Clear handball from benzema, goal still given. As corrupt as they get. Absolute disgrace. pic.twitter.com/QtAoOiYO9s — A 🎯 (@PM15__) June 21, 2020

ويضيف القادري الذي يعمل محللا تحكيميا بقنوات "الكأس" القطرية، أنه رغم قناعته بوجود أخطاء سابقة للحكام استفاد منها الريال، فإن ادعاء مجاملته تحكيميا في المباريات الأخيرة لليغا ليس صحيحا، ومن يقولون ذلك إما لا يعرفون شيئا عن قانون كرة القدم، وإما يشجعون برشلونة ويرددون ذلك نكاية في غريمهم.

وتابع القادري أنه لن يتطرق إلا لمباراة أمس التي أثارت جدلا واسعا، وفند الحالات التحكيمية بمباراة الريال مع سوسيداد، مؤكدا أن قرارات الحكم والفار صحيحة 100%، فالتسلل في هدف سوسيداد واضح جدا لأي حكم لأن المهاجم حجب الرؤية عن حارس المرمى، وهي إحدى المخالفات التي تعاقب بالتسلل وتندرج تحت بند التداخل مع المنافس.

كما أن المطالبة باحتساب هدف بنزيمة لمسة يد ضده غير صحيحة لأن الكرة اصطدمت بأعلى الكتف والمجلس الدولي التشريعي "إيفاب" ألغى احتساب لمسة يد على أي لاعب إذا اصطدمت الكرة بهذا الجزء الأعلى من العضد.

التغييرات على قوانين كرة القدم ⚽️ 2020-2021:

تحتسب لمسة اليد بعد الحد الفاصل بين الكتف (ليست لمسة يد) والذراع.

– الحد الفاصل هو أسفل / نهاية الإبط. pic.twitter.com/XmfxsGsIpO — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) June 15, 2020

وأيّد رأي القادري الحكم الدولي السابق محمد بنوزة، الذي قال للجزيرة نت إن عدم اطلاع عامة الناس من جماهير كرة القدم على قانون كرة القدم والتعديلات قد يسقطهم في اتهامات خاطئة للقرارات التحكيمية، مؤكدا أن ريال مدريد لم يجامَل تحكيميا في المباريات الأخيرة، وأن قرارات الحكام صحيحة.

وأضاف بنوزة -عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي- أنه من الصعب جدا تورط الحكام في مجاملة أي فريق نظرا لوجود رقابة عليهم من ثلاثة حكام في غرفة الفار الذين يتابعون عبر شاشات عدة كل كبيرة وصغيرة ويتدخلون في الأخطاء الفجة التي لا يراها الحكم أو يُصدر قرارا خاطئا بشأنها.