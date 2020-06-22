هزم سامبدوريا.. إنتر ميلان يتمسك بأمل المنافسة على لقب الكالتشيو

تمسك إنتر بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم عقب فوزه الصعب 2-1 على ضيفه سامبدوريا الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ25 من المسابقة.

وارتفع رصيد إنتر إلى 57 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر) قبل 12 مرحلة على انتهاء البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز الـ16، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.

وسجل هدفي إنتر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو (10)، قبل أن يضيف الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني (33).

وأشعل سامبدوريا المباراة من جديد عقب تسجيل لاعبه النرويجي مورتن ثورسبي هدفا للضيوف (53).

ويأتي هذا الفوز ليعيد بعضا من الاتزان لإنتر الذي خسر أمام لاتسيو ويوفنتوس في مباراتيه الماضيتين بالبطولة، قبل توقف المسابقة في مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.