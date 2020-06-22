ليفربول قادر على السيطرة لعقد من الزمن وكلمة السر "كلوب"

يعتقد النجم الإنجليزي واين روني أن ليفربول قادر على السيطرة على كرة القدم الإنجليزية لعقد مقبل، إذ اتبع مخططات السير أليكس فيرغسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد والتزم مع "الريدز" لفترة طويلة.

وبات "الليفر" -الذي يتصدر ترتيب البطولة الإنجليزية بفارق 22 نقطة- قاب قوسين من الفوز بأول ألقابه في الدوري الإنجليزي منذ 30 عاما.

وأوضح النجم السابق لإيفرتون -والذي ساهم بفوز "المانيو" بعدة ألقاب تحت قيادة فيرغسون والذي يقود اليوم فريق ديربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي- أن أبناء "أنفيلد" قادرون على تكرار سيطرة "الشياطين الحمر"، ولكي يتكرر هذا الإنجاز فإن ذلك يعتمد على مستقبل كلوب مع الفريق.

وكتب اللاعب البالغ 34 عاما في صحيفة تايمز أن "ليفربول لديه فريق شاب، وكل اللاعبين الأساسيين مرتبطون بعقود مع النادي لفترة طويلة، وهذا ما يمنحهم قدرة كبيرة للفوز بألقاب كثيرة".

وتابع "كلوب قال إنه من المستحيل على أي فريق تكرار إنجاز مان يونايتد ولكن هذا خطأ، لأن ليفربول قادر على تحقيق هذا الإنجاز بطريقة بسيطة هي: جددوا الثقة كل عام بكلوب".

وختم "كلوب يبلغ من العمر 53 عاما، وإذا استمر لعشر سنوات مقبلة فإن ليفربول سيفوز على الأقل بخمسة ألقاب في البريميرليغ".

يذكر أن روني شارك في 85 دقيقة أمس بمباراة فريقه ديربي كاونتي أمام ميلوول، وقاده للفوز 3-2، وإبقاء حظوظه بالتأهل إلى الدور النهائي المؤهل للبريميرليغ قائمة.