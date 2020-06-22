زيدان محبط.. ما الذي أغضب مدرب ريال مدريد رغم الصدارة والفوز على سوسيداد؟

أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أنه محبط من سؤاله فقط عن قرارات التحكيم بعدما حقق الفوز 2-1 خارج أرضه على ريال سوسيداد لينتزع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه برشلونة أمس الأحد.

وقبل يوم واحد من المباراة، اضطر زيدان إلى الدفاع عن الريال أمام تكهنات من جيرار بيكيه مدافع برشلونة بأن القرارات التحكيمية تصب في مصلحة النادي بعد انتصاره 3-صفر على فالنسيا الأسبوع الماضي حيث أُلغي هدف رودريغو مورينو مهاجم المنافس.

وشعر المدرب الفرنسي بالغضب عندما تلقى أسئلة جديدة عن ناديه بعدما جاءت ثلاثة قرارات مؤثرة في مصلحة ريال مدريد أمام سوسيداد.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي افتراضي "هذا يجعلني أشعر بالانزعاج في نهاية اليوم أن الناس تتحدث فقط عن التحكيم وكأننا لم نفعل شيئا على أرض الملعب".

وأضاف "لكن لا يمكن السيطرة على ما يقوله الناس. نفوز بالمباريات في الملعب، وهذا ما فعلناه. حققنا فوزا مستحقا".

وتقدّم سيرجيو راموس بهدف للريال بعد الاستراحة عن طريق ركلة جزاء بداعي وجود خطأ للاعب فينيسيوس جونيور بينما أطلق عدنان يانوزاي لاعب سوسيداد تسديدة قوية دخلت المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود ميكيل ميرينو متسللا أمام الحارس تيبو كورتوا.

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👇 تفاصيل لقاء أمس#RMLiga | #هلا_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 22, 2020

وأضاف كريم بنزيمة بعد ذلك مباشرة الهدف الثاني للريال في الدقيقة 70 بعدما استقبل كرة بأعلى ذراعه، واحتسب الهدف بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وقال زيدان "لم أشاهد اللقطات لكن قيل لي إن قرار ركلة الجزاء كان صحيحا، وإن هدف بنزيمة شرعي. لا أدخل في الأمور الجدلية لأن هذه مهمة الحكم. أريد فقط التفكير في فوزنا المستحق".

وأضاف "أفضّل الحديث عن كرة القدم والمباراة. لا يمكنني أن أقول أي شيء آخر عن باقي الأمور".

وحقق الريال الفوز في مبارياته الثلاث بعد استئناف الموسم عقب توقف ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19، وبات يتصدر المسابقة بفضل المواجهة المباشرة مع برشلونة، لكن زيدان قال إن الطريق لا يزال طويلا.

وقال المدرب الفرنسي الذي تتبقى أمامه ثماني جولات على نهاية الدوري، "لم نحقق أي شيء بعد رغم حصولنا على تسع نقاط من تسع".

وأضاف "ستبقى الأمور صعبة حتى النهاية. نحن نريد المزيد دائما، ويجب إدراك مدى العمل الرائع الذي قدمناه. لقد رأينا فريقا يريد الفوز باستمرار".