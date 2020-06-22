مقابل 400 مليون يورو.. هل يخطف مانشستر يونايتد فاتي من برشلونة؟

ذكرت تقارير بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مصرّ على التعاقد مع نجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي، حتى لو دفع 400 مليون يورو.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن رفض برشلونة التفريط في فاتي قد يدفع مانشستر يونايتد إلى ضمه حتى لو دفع الشرط الجزائي الذي سيبلغ 400 مليون يورو عندما يُكمل اللاعب الإسباني 18 عاما نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

🙌 عندما أصبح @ANSUFATI أصغر لاعب يهز الشباك بقميص #برشلونة في تاريخ @LaLigaArab 😱 حين سجل هذا الهدف في شباك أوساسونا الصيف الماضي، كان عمره 16 سنة و304 أيام فقط pic.twitter.com/gKubpWgx1l — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 3, 2020

وكان يونايتد قد عرض مؤخرا ١٠٠ مليون يورو لضم فاتي لكن برشلونة رفض رفضا قاطعا، مؤكدا تمسكه باللاعب الذي يمثل مستقبل الفريق بعد رحيل قائده ليونيل ميسي (32 عاما)، مؤكدا أن من يريده عليه دفع الشرط الجزائي.

وشارك فاتي في العديد من المباريات هذا الموسم وعرف طريقه إلى الشباك، وكان آخر أهدافه في مباراة ليغانيس الأسبوع الماضي، التي فاز فيها برشلونة 2-صفر.