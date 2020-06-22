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مقابل 400 مليون يورو.. هل يخطف مانشستر يونايتد فاتي من برشلونة؟

فاتي يسجل هدفه الأخير بمرمى ليغانيس (غيتي)
فاتي يسجل هدفه الأخير بمرمى ليغانيس (غيتي)
22/6/2020

ذكرت تقارير بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مصرّ على التعاقد مع نجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي، حتى لو دفع 400 مليون يورو.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن رفض برشلونة التفريط في فاتي قد يدفع مانشستر يونايتد إلى ضمه حتى لو دفع الشرط الجزائي الذي سيبلغ 400 مليون يورو عندما يُكمل اللاعب الإسباني 18 عاما نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان يونايتد قد عرض مؤخرا ١٠٠ مليون يورو لضم فاتي لكن برشلونة رفض رفضا قاطعا، مؤكدا تمسكه باللاعب الذي يمثل مستقبل الفريق بعد رحيل قائده ليونيل ميسي (32 عاما)، مؤكدا أن من يريده عليه دفع الشرط الجزائي.

وشارك فاتي في العديد من المباريات هذا الموسم وعرف طريقه إلى الشباك، وكان آخر أهدافه في مباراة ليغانيس الأسبوع الماضي، التي فاز فيها برشلونة 2-صفر.

المصدر : مواقع إلكترونية

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