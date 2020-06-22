تتضمن الطرد المؤقت.. الفيفا يصدر النسخة المعدلة لقانون كرة القدم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن النسخة الجديدة المعدلة من قانون اللعبة التي سيتم تطبيقها في الموسم المقبل 2020-2021، وقد عجلت أزمة وباء كورونا بتطبيق بعضها على المسابقات التي انطلقت مؤخرا.

وغرّد الفيفا والمجلس الدولي التشريعي (إيفاب) المسؤول الأول عن تعديلات قانون لكرة القدم، عبر حسابيهما على تويتر، بالنسخة الجديدة التي أعلن الفيفا عنها أول مرة باللغة العربية، ووضع عليها صورة النجم المصري محمد صلاح.

🚨 خبر هام!

قوانين كرة القدم 2020-2021 متوفرة الآن باللغة العربية 🗣️

لتحميل نسخة PDF 👈 https://t.co/u296ThSrW6

Thank You @TheIFAB 🙌 pic.twitter.com/nCsZ7ZWg4o — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) June 22, 2020

ومن التعديلات الجديدة على القانون: الاستبعاد المؤقت لنحو 10 دقائق للاعبين بدلا من الطرد، وسيتم تطبيقه الموسم المقبل على جميع اللاعبين بما فيهم حراس المرمى.

كما سمح القانون الجديد بالاستعانة بأنظمة تقنية خط المرمى للتأكد من صحة إحراز الهدف، وذلك لدعم قرار الحكم، إضافة إلى العديد من التعديلات الأخرى الجديدة.