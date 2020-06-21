يرفض تجديد عقده.. كلوب يخشى رحيل ساديو ماني إلى ريال مدريد أو سان جيرمان

أكد تقرير بريطاني أن النجم السنغالي ساديو ماني أثار مخاوف إدارة ناديه ليفربول من إمكانية رحيله عن أنفيلد هذا الصيف بسبب عدم رده على العرض الذي قدمه النادي لتجديد عقده منذ تسعة أشهر.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن ماني (28 عاما) الذي تبلغ قيمته السوقية 185 مليون دولار، لم يرد طيلة تسعة أشهر على عرض ناديه متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أو حتى يبدي إشارة إلى أنه سيوقع على العقد الجديد.

وأضافت الصحيفة أن مدرب ليفربول يورغن كلوب يتملّكه القلق بشأن ماني الذي يعتبره من الركائز الأساسية لمستقبل الريدز، مشيرة إلى أن المدرب الألماني لا يقنعه أن يوقع ماني مع الفريق حتى 2023، بل يريد ضمان بقائه في أنفيلد أطول مدة ممكنة.

⭐️ #ThrowbackThursday ⭐️ Sadio's stunning touch, turn and finish at Norwich 🤩⚽️ pic.twitter.com/Jed1dg9QYp — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 11, 2020

وتابعت الصحيفة أن ليفربول يسعى لضمان استمرار ماني بعد موافقة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك على توقيع عقد جديد بقيمة 309 ملايين دولار حتى 2025، مع راتب أسبوعي قدره 270 ألف دولار، مما سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي.

وأكدت "صن" أن ليفربول على استعداد لمساواة ماني بفان دايك لضمان توقيعه على العقد الجديد، لكن آماله يهددها وجود عرضين كبيرين للمهاجم السنغالي من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وذكرت تقارير سابقة أن مدرب الريال زين الدين زيدان تحدث مع ماني وأبلغه رغبته في ارتداء قميص الملكي، كما دخل سان جيرمان على خط المفاوضات حتى إنه طُرحت صفقة تبادلية مع كيليان مبابي مع دفع ليفوبول مبلغا إضافيا قد يبلغ 247 مليون دولار.