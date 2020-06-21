هزم أستون فيلا بالبريميرليغ.. تشيلسي ينعش آماله بالتأهل لدوري الأبطال

أنعش تشيلسي آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه أستون فيلا إلى فوز ثمين ومستحق 2-1 اليوم في المرحلة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع المؤهل للمسابقة القارية بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، في حين تجمد رصيد أستون فيلا الذي لم يحصد سوى نقطة في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة عند 26 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).

وبادر أستون فيلا بالتسجيل عن طريق كورتني هوس (43)، غير أن "البلوز" قلب الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله هدفين في دقيقتين عن طريق (البديل) الأميركي كريستيان بوليسيتش (60) والفرنسي أوليفييه جيرو (62)، ليحقق الفريق اللندني انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.