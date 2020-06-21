ليفربول يتعثر في أولى مبارياته بعد استئناف البريميرليغ

خيم التعادل السلبي على "ديربي ميرسيسايد" بين إيفرتون وجاره اللدود ليفربول الأحد في المرحلة الـ30 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظل ليفربول متربعا على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة، متفوقا بفارق 23 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين والذي يستضيف بيرنلي غدا الاثنين في المرحلة ذاتها.

وما زال ليفربول -الذي سجل ظهوره الأول بالمسابقة عقب استئنافها مؤخرا- بحاجة للحصول على 5 نقاط فقط في مبارياته الثماني المتبقية بالمسابقة من أجل التتويج رسميا باللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، دون انتظار نتائج باقي منافسيه.

في المقابل، رفع إيفرتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ12.

وعجز الفريقان عن هز الشباك طوال 90 دقيقة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص السهلة التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

وبدا واضحا تأثر "الليفر" بغياب نجمه الدولي المصري محمد صلاح الذي جلس على مقاعد البدلاء، حيث فضل الألماني يورغن كلوب مدرب الفريق عدم الدفع به خشية تفاقم إصابته التي تسببت في ابتعاده عن التدريبات لفترة ليست بالقصيرة مؤخرا.