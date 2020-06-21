قطر تستضيف بطولة بديلة لكأس القارات.. اكتمال 80% من استعدادات مونديال 2022

أكد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم ناصر الخاطر أن قطر كانت حريصة على الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لافتتاح ملاعب البطولة، ومن ثم كان الإعلان عن جاهزية ملعب المدينة التعليمية ثالث ملاعب المونديال.

وأشار الخاطر إلى أن جميع استعدادات البطولة، بما فيها الإنشاءات ومشروعات البنية الأساسية، تسير أيضا طبقا للجدول الزمني رغم الأزمة الحالية الخاصة بجائحة كورونا، مشددا على أن نسبة اكتمال العمل في استعدادات المونديال تفوق 80% قبل أكثر من عامين ونصف العام، مما يؤكد حرص قطر على الانتهاء من كافة الاستعدادات قبل البطولة بوقت كاف.

وأعلنت قطر الاثنين الماضي عن جاهزية ملعب المدينة التعليمية ليكون ثالث ملاعب مونديال 2022 التي يتم إنجازها رسميا بعد ملعبي خليفة الدولي والجنوب في الوكرة.

وأوضح الخاطر توصلهم لطريقة مبتكرة بعض الشيء بالإعلان رقميا أو افتراضيا عن افتتاح ملعب المدينة التعليمية رسميا، حيث تخلوا بسبب وباء كورونا عن طريقتهم المعتادة بتدشين الملاعب الجديدة من خلال حدث كروي كبير سواء كان مباراة نهائية أو مباراة ودية كبيرة.

ويقع الملعب الجديد ضمن المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، ويعرف بجوهرة الصحراء، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مقعد.

لأننا ملتزمون بأن تكون بطولة قطر 2022™️ متاحة للجميع .. تعرفوا على جهودنا لتسهيل وصول كافة أطياف المجتمع إلى الاستاد#قطر2022 pic.twitter.com/PB0y7SukAv — Road to 2022 (@roadto2022) June 18, 2020

وقال الخاطر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "في نهاية هذا العام، سيكون العمل اكتمل تماما في ملعبين آخرين من ملاعب البطولة وسيتم افتتاحهما رسميا".

ومن المنتظر افتتاح ملعبي الريان والبيت في وقت لاحق من العام الحالي بعد اكتمال العمل فيهما مثلما هو مدرج في خطة الاستعداد للمونديال.

استاد البيت 😍 pic.twitter.com/gCcHo3bDgL — Road to 2022 (@roadto2022) June 10, 2020

ومن المقرر أن يستضيف ملعب المدينة التعليمية عددا من مباريات مونديال قطر 2022 بداية من دور المجموعات وحتى ربع النهائي، وسيتم تقليص عدد مقاعد الملعب بعد انتهاء البطولة إلى 20 ألف مقعد فقط، وذلك بتفكيك مقاعد المدرجات العلوية للتبرع بها لدول تفتقر إلى البنية التحتية الرياضية.

تعرفوا على سبل الاستدامة في استاداتنا#قطر2022 pic.twitter.com/kF9hegK9St — Road to 2022 (@roadto2022) June 18, 2020

وقال الخاطر "خططنا المقررة سابقا أن تشهد نهاية العام الحالي بطولة كأس العالم للأندية 2020 ويجري التجهيز لها مع مراقبة الوضع الحالي بالنسبة لأزمة كورونا كما يجري التخطيط لإقامة بطولة في 2021 بديلة لكأس القارات".