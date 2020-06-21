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شاهد يوم سجل ريفالدو أفضل ثلاثية في تاريخ كرة القدم وبرشلونة

ريفالدو يسجل الهدف الأجمل بمسيرته من ركلة خلفية مزدوجة في مرمى فالنسيا (رويترز)
ريفالدو يسجل الهدف الأجمل بمسيرته من ركلة خلفية مزدوجة في مرمى فالنسيا (رويترز)
21/6/2020

رغم سيطرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على كل الأرقام القياسية التهديفية تقريبا في برشلونة، فإنه لم يستطع تكرار الثلاثية الأفضل في تاريخ النادي وفي كرة القدم والتي سجلها النجم البرازيلي ريفالدو بقميص برشلونة.

وسجل ريفالدو ثلاثيته الخالدة في مواجهة برشلونة مع فالنسيا بالدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2000-2001 لينتزع فوزا ثمينا للبلوغرانا 3-2 بعد مباراة مثيرة.

وسجل رونالدو أفضل الأهداف الثلاثية، بل الأفضل في مسيرته والنتيجة تتجه نحو التعادل 2-2 بضربة خلفية مزدوجة على حدود منطقة جزاء فالنسيا بعد استقبال مثالي للكرة في الهواء.

يذكر أن برشلونة كان يحتاج إلى الفوز على فالنسيا حتى يتأهل لدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم الذي توج فيه ريال مدريد بلقب الليغا.

وكان فالنسيا في أوج مستواه الفني، وهو ما توّجه في الموسم التالي بلقب الليغا متفوقا على الريال وبرشلونة.

وكان ريفالدو أحد أبرز نجوم الساميا البرازيلية، وسجل الكثير من الأهداف الهامة في تاريخ الفريق، ومن أبرزها ثنائية في مرمى أورغواي ساهمت في حسم لقب كوبا أميركا للسيليساو في 1999.

المصدر : مواقع إلكترونية

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