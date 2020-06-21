شاهد يوم سجل ريفالدو أفضل ثلاثية في تاريخ كرة القدم وبرشلونة

رغم سيطرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على كل الأرقام القياسية التهديفية تقريبا في برشلونة، فإنه لم يستطع تكرار الثلاثية الأفضل في تاريخ النادي وفي كرة القدم والتي سجلها النجم البرازيلي ريفالدو بقميص برشلونة.

وسجل ريفالدو ثلاثيته الخالدة في مواجهة برشلونة مع فالنسيا بالدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2000-2001 لينتزع فوزا ثمينا للبلوغرانا 3-2 بعد مباراة مثيرة.

⚽️ المبدع الكبير ريفالدو ⚽️ أحد أفضل المواهب البرازيلية التي مرت بالنادي الكاتالوني، ما رأيكم؟؟@RIVALDOOFICIAL 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/ljSAhiyePL — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 31, 2017

⚽️ عيد ميلاد سعيد ريفالدو! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/X82M6ESJgk — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 19, 2017

وسجل رونالدو أفضل الأهداف الثلاثية، بل الأفضل في مسيرته والنتيجة تتجه نحو التعادل 2-2 بضربة خلفية مزدوجة على حدود منطقة جزاء فالنسيا بعد استقبال مثالي للكرة في الهواء.

🙌 سؤال اليوم: في أي موسم سجل ريفالدو هذا الهدف وضد أي خصم؟ 🤔 pic.twitter.com/gLoccvcn4r — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 26, 2020

يذكر أن برشلونة كان يحتاج إلى الفوز على فالنسيا حتى يتأهل لدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم الذي توج فيه ريال مدريد بلقب الليغا.

وكان فالنسيا في أوج مستواه الفني، وهو ما توّجه في الموسم التالي بلقب الليغا متفوقا على الريال وبرشلونة.

وكان ريفالدو أحد أبرز نجوم الساميا البرازيلية، وسجل الكثير من الأهداف الهامة في تاريخ الفريق، ومن أبرزها ثنائية في مرمى أورغواي ساهمت في حسم لقب كوبا أميركا للسيليساو في 1999.