شاهد.. قصة "زهور" تمنح أتلتيكو مدريد الحظ في ملعبه

اتصل كوكي قائد أتلتيكو مدريد بواحدة من أشهر مشجعي فريقه قبل مباراته أمس السبت في مواجهة ضيفه ريال بلد الوليد، وطلب منها الاستمرار في ممارسة تقليد قديم يتمثل في وضع باقة من الزهور على أرض الملعب، كما اعتادت أن تفعل منذ مدة طويلة قبل كل مباراة للنادي في ملعبه، لمنح الفريق التوفيق؛ وهو ما حدث بالفعل.

فمنذ 1996، وضعت مارغاريتا لوينغو (73 عاما) باقة من الزهور عند أحد أركان الملعب قبل كل مباراة للفريق في ملعبه، حتى يحالفه الحظ.

لكنها لم تتمكن من التوجه إلى الملعب أمس السبت، في ظل لعب المباريات من دون جمهور خوفا من تفشي فيروس كورونا.

لكن كوكي حرص على استمرار هذا التقليد، وتحدث إلى لوينغو عبر تقنية الفيديو قبل مباراة فريقه في الليغا، ووضع باقة زهور في الركن الذي طلبته في ملعب واندا متروبوليتانو.

وفي الفيديو الذي نشره النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، قال لاعب الوسط كوكي للمشجعة "سأضع الباقة هنا ونأمل أن يجلب هذا الحظ لنا ونحقق الفوز ونحرز هدفا من ركلة ركنية".

Victoria trabajada y otros ➕3️⃣ Se lo dije a Margarita antes del partido y su histórico ramo de flores nos trajo suerte 💐❤️🤍 ¡Seguimos! #AúpaAtleti #VolverEsGanar pic.twitter.com/ed4epKdqNb — Koke Resurrección (@Koke6) June 20, 2020

وتحققت تمنيات كوكي عندما نفذ ركلة ركنية أحرز منها زميله فيتولو هدفا كان الوحيد في المباراة في الدقيقة 81، لكن بفضله حقق أتلتيكو الفوز الذي تقدم على إثره للمركز الثالث.

ووضعت لوينغو أول باقة من الزهور في ملعب الفريق السابق قبل مباراته أمام أتلتيك بيلباو عام 1996، بهدف التعبير عن إعجابها بمهارات وقدرات لاعب الوسط الصربي ميلينكو بانتيتش في تنفيذ الركلات الثابتة.

وفي مقابلة إذاعية في 2017، تذكرت لوينغو هذا قائلة "وضعت أربع زهور من أجله عند زاوية العلم، وعندما سألني الناس عن السبب قلت لهم إنها تمثل الأهداف الأربعة التي سنحرزها".

وبالفعل فاز أتلتيكو في المباراة 4-1 بعد أن أحرز بانتيتش هدفا وصنع هدفين، وحافظت لوينغو على هذا التقليد حتى بعد رحيل بانتيتش عن النادي وانتقال أتلتيكو إلى ملعبه الجديد في 2017، رغم أنها تقيم على مسافة 150 كيلومترا عن ملعب ناديها المفضل.