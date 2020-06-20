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نحو 20 مليون دولار مقابل هدف.. موسم كارثي لأوزيل

أوزيل رفض اقتطاع 12.5% لمساعدة أرسنال بعد تفشي فيروس كورونا (رويترز)
أوزيل رفض اقتطاع 12.5% لمساعدة أرسنال بعد تفشي فيروس كورونا (رويترز)
19/6/2020

بات مستقبل اللاعب الألماني مسعود أوزيل في أرسنال ضبابيا، بسبب الأداء المتذبذب الذي يقدمه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاللاعب الذي لم يشركه المدرب مايكل أرتيتا في خسارة "المدفعجية" الأربعاء أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وقّع عقدا في 2018 مع الفريق اللندني يتقاضى فيه 432 ألف دولار أسبوعيا.

غير أن الدولي الألماني السابق سجل هدفا واحدا وصنع ثلاثة أخرى في 23 مباراة هذا الموسم، أي أن أوزيل -اللاعب السابق لريال مدريد- تقاضى على الهدف الذي سجله 19 مليونا و400 ألف دولار.

وإذا احتسبنا الدقائق الـ 1968 التي لعبها مقارنة بالمبالغ التي يتقاضها، فإن أرسنال يدفع لأوزيل نحو 10 آلاف دولار عن كل دقيقة لعب.

يذكر أن أوزيل (31 عاما) أحد لاعبي الفريق الذين رفضوا اقتطاع 12.5% من رواتبهم، لمساعدة فريقهم لتخطي تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.

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