ليفربول المرعب هجوما ودفاعا.. التوازن يأتي بالألقاب

ليفربول على أعتاب الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) للمرة الأولى في تاريخه، وقد كشفت مسيرته المتميزة نحو تحقيق هذا الإنجاز عن دور هائل قام به مدربه الألماني يورغن كلوب في تحويله إلى أحد أفضل الأندية على مستوى العالم بعد أن كان بعيدا عن المنافسة على الألقاب.

وبعد تحقيقه 27 فوزا وحصده 82 نقطة مع هزيمة يتيمة طوال الموسم، حقق "الليفر" مسيرة قياسية متفوقا بفارق هائل على منافسيه وهو حاليا بحاجة فقط إلى ست نقاط لإنهاء صيامه عن التتويج باللقب المحلي الأول والذي استمر على مدار 30 عاما.

ومقارنة بالوضع تحت قيادة المدرب السابق بريندان رودجرز، فإن أداء ليفربول شهد تحسنا هائلا على جانبي الملعب متمثلا بصنع المزيد من الفرص والتهديف إلى جانب تراجع التسديدات والهجمات على مرماه.

وتشير الأرقام إلى أن معدل تهديف ليفربول بلغ 2.15 هدف في المباراة خلال 173 مباراة لعب خلالها بالأسلوب الجماعي الذي يطبقه كلوب مقارنة بـ 1.9 هدف في المباراة تحت إشراف رودجرز.

ففي موسم 2015-2016 الذي تولى خلاله كلوب المهمة كان معدل نجاح فرص التهديف 9.5%. أما في هذا الموسم، فبلغت النسبة 12.8%.

ويعود الفضل كثيرا لثلاثي الهجوم الفعال المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو الذين أحرزوا 38 هدفا وصنعوا 20 فرصة تهديف ليدفعوا بفريقهم إلى الانفراد وبكل جدارة بالصدارة متفوقا بفارق 22 نقطة على أقرب الملاحقين.

كما تألق وبصورة مميزة الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد في الخط الخلفي عندما صنع 12 فرصة للتهديف، وهو بذلك يحتل المركز الثاني بعد لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين الذي صنع لزملائه 16 فرصة للتهديف.

وعلى مستوى الدفاع فإن معدل التسديدات نحو مرمى ليفربول يبلغ 8.26 تسديدات في المباراة مقابل 10.7 تحت قيادة رودجرز، ويعود الفضل بصفة أساسية إلى جهود المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي كلف النادي 93 مليون دولار عام 2018.

وخلال 83 مباراة منذ انضمام المدافع الهولندي إلى ليفربول، خسر الفريق خمس مرات فقط واهتزت شباكه 56 مرة، مقابل 24 هزيمة و100 هدف خلال نفس الفترة قبل انضمامه للنادي.

وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن بطل أوروبا يقترب من تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط في الموسم (100 نقطة) وعدد النقاط على أرضه (55 نقطة) وخارجها (32 نقطة).