قمة توتنهام ومان يونايتد تنتهي بالتعادل

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه توتنهام 1-1 في قمة المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت فوز ساوثهامبتون على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة.

وتقدم توتنهام عن طريق ستيفن بيرغوين (27)، وتعادل برونو فرنانديز لمانشستر يونايتد (81 من ركلة جزاء).

ورفع فريق "الشياطين الحمر" رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، ليجدد آماله في احتلال مركز يؤهله للعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة أنه يبتعد عن تشلسي صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين، كما رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، لكن فرصه تضاءلت بشكل كبير في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وهذا التعادل هو العاشر لمان يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والفوز في 12، في حين أن هذا التعادل هو التاسع لتوتنهام في الدوري مقابل الخسارة في عشر مباريات والفوز في 11.