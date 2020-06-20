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هدفان في الوقت القاتل.. تعادل "مجنون" بين واتفورد وليستر

واتفورد عادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع (غيتي-أرشيف)
واتفورد عادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع (غيتي-أرشيف)
20/6/2020

في مباراة مجنونة شهدت هدفين في الوقت القاتل سقط ليستر سيتي في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه واتفورد اليوم السبت في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله بنيامين تشايلويل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وتعادل مريج داوسون لواتفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، كما رفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ16.

المصدر : وكالات

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