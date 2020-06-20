هدفان في الوقت القاتل.. تعادل "مجنون" بين واتفورد وليستر

في مباراة مجنونة شهدت هدفين في الوقت القاتل سقط ليستر سيتي في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه واتفورد اليوم السبت في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله بنيامين تشايلويل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وتعادل مريج داوسون لواتفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، كما رفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ16.

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الدوري الانجليزي | واتفورد 0 × 1 ليستر سيتي | هدف اول ليستر سيتي د89 hd Via : @if24hd_ pic.twitter.com/KzJr5GKDTj — هل نحنُ وحدنا ؟ (@RBu3JXSsn2oKj1k) June 20, 2020