حصل على ركلة جزاء.. عودة بوغبا المظفرة إلى مان يونايتد بعد غياب 5 أشهر

قال أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إن بول بوغبا يتطلع لتعويض ما فاته بعد فترة غياب طويلة للإصابة عقب ظهور لاعب وسط فرنسا بأداء مميز خلال التعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبير بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة.

ولم يلعب بوغبا (27 عاما) منذ 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب إصابة بالكاحل، وشارك بديلا في الشوط الثاني أمام توتنهام، في تاسع مباراة له بالموسم، وحصل على ركلة جزاء سجل منها برونو فرنانديز هدف التعادل في وقت متأخر.

وواجه بوغبا انتقادات لقلة إسهاماته في فترته مع يونايتد، لكنه نال إشادة واسعة في أول مباراة بعد استئناف الموسم عقب توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وقال المدرب النرويجي "من الرائع رؤية بوغبا وهو يستعرض قدراته، لقد ساهم بشكل كبير في نيل ركلة الجزاء".

وأضاف "عانى من إصابة قوية ويتوق لتعويض ما فاته من الموسم".

وتابع "يريد بول دائما إظهار قدراته لنا ويتوقع الكثير من نفسه ويود أن يكون الأفضل. يتدرب كثيرا ويعشق كرة القدم.. فعل كل شيء وسط الملعب. قطع الكرة وقام بتمريرات ناجحة واستعرض بعض المهارات، ومن الرائع استعادة جهوده. إنه شاب متحمس وشغوف".

ويبقى يونايتد في المركز الخامس بعد هذا التعادل بفارق نقطتين خلف تشلسي الذي خاض مباراة أقل، وسيحل ضيفا على أستون فيلا المهدد بالهبوط غدا الأحد، في حين يقبع توتنهام في المركز الثامن.